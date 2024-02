S Navaľného pohrebom sú ťažkosti, hovorí jeho spolupracovník

Moskva 28. februára (TASR) - Pohreb ruského opozičného politika Alexeja Navaľného chceli jeho rodina a spolupracovníci zorganizovať vo štvrtok 29. februára, ale podľa riaditeľa Fondu boja proti korupcii Ivana Ždanova sa na tento deň "nenašiel nikto, kto by mohol vykopať hrob". Dal to do súvisu so štvrtkovým výročným prejavom prezidenta Vladimira Putina vo Federálnom zhromaždení. Informuje o tom TASR s odvolaním sa na vyhlásenie Ždanova na sociálnej sieti X a na správu agentúry AP.



Podľa Ždanova bolo možné usporiadať pohreb v stredu 28. februára alebo aj v piatok 1. marca. "Ale 29. (februára) sa hrob nekope," napísal Ždanov.



Začali teda hľadať pohrebnú sálu a chrám na piatok. "Všade nám odmietali čokoľvek dať," posťažoval sa Ždanov. Napokon sa im podarilo zabezpečiť bohorodičný Chrám ikony Utíš môj smútok v moskovskom rajóne Maryno. Pohrebné obrady v chráme budú o 14.00 h (12.00 h SEČ) a Navaľného pochovajú na Borisovskom cintoríne o dve hodiny neskôr.



Pohrebnú sálu sa podarilo nájsť v moskovskom rajóne Novokosino, rozlúčku v nej plánovali na piatok ráno. Avšak neskôr si jej vedenie položilo ako podmienku tichý rodinný pohreb na Chovanskom cintoríne, tlačila na to vraj priamo kancelária moskovského starostu. Rozlúčka v sále tak nakoniec nebude.



Navaľného právnika Vasilija Dubkova, ktorý pomáhal matke zosnulého Ľudmile získať pozostatky, v utorok nakrátko zadržali, keď chcel ísť do márnice. Podľa Ždanova je márnica v týchto chvíľach strážená políciou.



Ždanov sa v rozhovore pre server Meduza odmietol vyjadriť k okolnostiam Navaľného smrti, ale potvrdil slová politikovej spolupracovníčky Marije Pevčichovej, že rokovania o výmene Navaľného za účasti Spojených arabských emirátov a podnikateľa Romana Abramoviča ako sprostredkovateľov boli pred jeho úmrtím v záverečnej fáze. Rusko malo za Navaľného vraj dostať zabijaka pracujúceho pre Federálnu bezpečnostnú službu (FSB) Vadima Krasikova, ktorého väznia v Nemecku.



Navaľnyj zomrel náhle 16. februára po tom, čo mu po prechádzke v trestaneckej kolónii za polárnym kruhom prišlo nevoľno a odpadol. Podľa jeho spolupracovníkov sa v úmrtnom liste uvádza, že zomrel prirodzenou smrťou. Západní politici a vdova Julija Navaľná zo smrti vinia ruského prezidenta Vladimira Putina. Šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov pred niekoľkými dňami podľa servera Hromadske vyhlásil, že Navaľnyj zomrel v dôsledku krvnej zrazeniny.