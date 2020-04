S nemeckou koaličnou vládou je spokojných rekordných 63 percent ľudí

Berlín 3. apríla (TASR) - V čase pandémie nového koronavírusu je s prácou nemeckej koaličnej vlády strán únie CDU/CSU a sociálnych demokratov (SPD) veľmi spokojných až spokojných rekordných 63 percent Nemcov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky Deutschlandtrend verejnoprávnej televízie ARD zverejnenom vo štvrtok. Informoval o tom v piatok magazín Focus.



V porovnaní s predošlým mesiacom sa popularita nemeckého vládneho kabinetu zvýšila o 28 percentuálnych bodov a je tak doteraz najvyššia za toto volebné obdobie.



S prácou vlády je aktuálne menej spokojných, respektíve vôbec, 36 percent opýtaných. V marci ich bolo pritom nespokojných ešte 65 percent. Miera spokojnosti s krízovým manažmentom spolkovej vlády počas pandémie koronavírusu predstavuje 72 percent.



Najvyššie čísla v tomto volebnom období dosiahla v prieskume aj kancelárka Angela Merkelová čo sa týka spokojnosti s jej prácou. Viac než 60 percent respondentov je s jej prácou spokojných alebo veľmi spokojných.



Ak by sa nadchádzajúcu nedeľu v Nemecku konali parlamentné voľby, strany Únie by získali 34 percent hlasov, čo je o sedem percentuálnych bodov ako pred mesiacom. Takúto podporu CDU a CSU dosiahli naposledy v marci 2018.