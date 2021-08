S ničivým požiarom pri Aténach bojovalo vyše 500 hasičov

Miestny obyvateľ hasí lesný požiar v oblasti Adames na severnom predmestí Atén 3. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Atény 4. augusta (TASR) - Viac než 500 hasičov bojovalo v noci na stredu s rozsiahlym lesným požiarom na severe gréckej metropoly Atény. Plamene tam pohltili niekoľko obydlí a tisícky obyvateľov museli opustiť svoje domovy. Informovali o tom agentúra AP a grécky spravodajský server Ekathimerini.com.Požiar šíriaci sa na aténskych predmestiach Varympompi a Tatoi, kde sa nachádza bývalá rezidencia gréckej kráľovskej rodiny, je najhorším z 81 lesných požiarov, ktoré v Grécku vypukli od pondelka do utorka večera. Do hasenia boli okrem hasičov aj vojakov nasadení aj dobrovoľníci, päť hasičských lietadiel a deväť vrtuľníkov.Obe predmestia ležia na úpätí pohoria Parnitha v blízkosti rozsiahlych, zväčša borovicových lesov, cez ktoré sa požiar rýchlo šíril. V dôsledku požiaru sa nad Aténami vznášal mohutný oblak dymu. Správy o prípadných obetiach alebo zranených neboli bezprostredne k dispozícii.Grécka vláda oznámila, že miestnym obyvateľom, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy, poskytne dočasné náhradné ubytovanie v hoteloch. Miestni predstavitelia podľa anglickej verzie webovej stránky denníka Kathimerini uviedli, že škody spôsobené požiarmi sú "nevyčísliteľné".Okrem požiaru severne od Atén horelo v stredu ráno aj na ostrove Evia a na juhozápade krajiny. V regióne pokračuje vlna horúčav sprevádzaná silným vetrom, ktorá prispieva k šíreniu požiarov. Pre Grécko predpovedajú meteorológovia teploty nad 40 stupňov Celzia do konca tohto týždňa. Extrémne teploty vyvolali lesné požiare aj v Turecku, Taliansku, Albánsku i Severnom Macedónsku.