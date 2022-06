S. Niinistö pochybuje, že sa spor s Tureckom vyrieši do summitu NATO

Kodaň 21. júna (TASR) - Fínsky prezident Sauli Niinistö vyjadril v utorok pochybnosti, že sa spor s Tureckom o vstupe Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie (NATO) vyrieši do nadchádzajúceho summitu lídrov NATO v Madride. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Niinistö na spoločnej tlačovej konferencii s predsedníčkou Európskeho parlamentu (EP) Robertou Metsolovou povedal, že aj keby Turecko nezmenilo svoj postoj, stále je pokrokom, keď krajiny medzi sebou rokujú.



Švédsko a Fínsko požiadalo o členstvo v obrannej aliancii v polovici mája. Turecko je v súčasnosti jedinou členskou krajinou NATO, ktorá blokuje začiatok prístupových rokovaní s oboma krajinami.



Ankara svoju pozíciu obhajuje s tým, že Fínsko a Švédsko podporujú "teroristické organizácie", akou je v Turecku zakázaná Strana kurdských pracujúcich (PKK).



Summit NATO sa začína v Madride 29. júna, pripomína DPA. O napätí s Tureckom sa hovorilo aj na utorkovom stretnutí medzi generálnym tajomníkom Aliancie Jensom Stoltenbergom a francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v Paríži.



Macron počas schôdzky povedal, že chce od Ankary jasnú pozíciu, uviedol Elyzejský palác. Zároveň zdôraznil silnú podporu pre skorý vstup Fínska a Švédska do NATO i pomoc pri obrane stability euroatlantického regiónu.