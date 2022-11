S odmínovaním Ukrajiny pomôžu Kambodža aj Japonsko

Kyjev/Londýn 13. novembra (TASR) - Kambodža a Japonsko sú ďalšími štátmi, ktoré pomôžu Ukrajine pri odmínovaní jej územia, informovala v nedeľu britská stanica BBC.



Spresnila, že Kambodža v koordinácii s japonskými úradmi vyšle do Poľska špecialistov na odmínovanie, ktorí následne vyškolia ukrajinských pyrotechnikov v ďalších zručnostiach.



Kambodžský premiér Hun Sen v rámci summitu ASEAN absolvoval stretnutia s delegáciami Európskej únie, Spojených štátov amerických a Kanady, počas ktorých ubezpečil partnerov o podpore Ukrajiny zo strany kambodžskej vlády, dodala BBC.



Zámer kambodžskej vlády potvrdil aj ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, ktorý tento týždeň v Kambodži absolvoval sériu rokovaní venovaných aj tejto téme.



V jednom zo svojich tvítov pripomenul, že "Kambodža v minulosti dlho trpela vojnou a má veľa skúseností s odmínovaním".



Nášľapné míny v Kambodži sú pozostatkom bojkov medzi Červenými Khmérmi, vládou a ďalšími aktérmi, ktoré sa odohrávali najmä v 70. a 80. rokoch minulého storočia. Od roku 1979 tam výbušniny zabili alebo zranili vyše 64.000 ľudí.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj koncom týždňa v jednom zo svojich videoposolstiev uviedol, že ruské jednotky nastražili na ukrajinskom území tisíce mín a zanechali tam aj nevybuchnutú muníciu.



Zelenskyj citoval časť odborníkov, podľa ktorých by ich likvidácia mohla trvať desaťročia. Upozornil však: "Nemôžeme čakať tak dlho. V priebehu rokov musíme urobiť to, čo by sa inde vo svete po vojnách robilo desaťročia".



Informoval, že na Ukrajine bolo ruskými vojakmi zamínovaných asi 300.000 kilometrov štvorcových územia. Momentálne treba míny a muníciu zneškodniť ešte na viac ako polovici tohto územia.



Zelenskyj sumarizoval, že do projektov pomoci pri odmínovaní ukrajinského územia sa už zapojili USA, Kanada, Británia, Dánsko, Nórsko, Estónsko, Rakúsko, Poľsko, Švajčiarsko, Švédsko, Slovensko i štruktúry OSN.



Poznamenal, že pomôcť pri odmínovaní Ukrajiny môže každý človek, a to finančným príspevkom pre charitatívnu platformu United24.