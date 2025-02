S Orbánom sa stretla kandidátka AfD na post kancelárky Alice Weidelová

Budapešť 12. februára (TASR) - Spolupredsedníčka nemeckej nacionalistickej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Alice Weidelová sa v stredu v Budapešti stretla s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom. Uviedol to server magyarnemzet.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Weidelová a AfD získali v posledných rokoch v Nemecku čoraz väčší politický vplyv. Program strany kladie vysokú prioritu na obmedzenie nelegálneho prisťahovalectva, čo je v súlade s dôslednou politikou ochrany hraníc Maďarska, konštatoval server.



Weidelová opakovane vyhlásila, že Nemecko je jedným z najväčších porazených v migračnej kríze a že vedenie krajiny neurobilo všetko pre ochranu svojich hraníc. Maďarská vláda podľa magyarnemzet.hu pred rokmi zaujala jasný postoj k ochrane vonkajších hraníc, čo AfD považuje za príklad hodný nasledovania.



Proti návšteve nemeckej političky protestoval pred sídlom úradu vlády v bývalom karmelitánskom kláštore nezávislý poslanec parlamentu Ákos Hadházy s transparentom s nápisom "Populisti sú fašisti demokracie". Uviedol to server 444.hu, ktorý pripomenul, že je to prvý prípad, keď lídra strany AfD, ktorá bola doposiaľ izolovaná, prijal úradujúci premiér.



AfD jej kritici označujú za pravicovo populistickú a vo svojom volebnom manifeste sa hlási okrem iného aj k "obnoveniu nerušeného obchodu s Ruskom".



V predvolebných prieskumoch je strana na druhom mieste s 19 až 20 percentami za konzervatívnym blokom CDU/CSU s 31-percentnou podporou. Na treťom mieste sú sociálni demokrati odchádzajúceho nemeckého kancelára Olafa Scholza s 15 percentami a na štvrtom Zelení so 14-percentnou podporou. Predčasné parlamentné voľby sa v Nemecku uskutočnia 24. februára.