S pápežom Františkom sa prišlo rozlúčiť vyše 128.000 ľudí

Vatikán 25. apríla (TASR) - Za dva dni uplynulé od vystavenia tela v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne sa so zosnulým pápežom Františkom prišlo rozlúčiť viac než 128.000 ľudí. S odvolaním sa na tlačovú službu Vatikánu o tom v piatok informovala agentúra AFP.



Otvorená rakva s pápežovým telom bude v piatok pre verejnosť vystavená do 19:00 h. O 20:00 h bude nasledovať obrad uzavretia rakvy bez účasti verejnosti.



Ako je známe, pohrebná omša bude v sobotu o 10:00 h pred Bazilikou sv. Petra. Po nej bude nasledovať procesia do Baziliky Panny Márie Väčšej (Santa Maria Maggiore), kde bude pápež pochovaný.



Vatikán oznámil, že pohrebný sprievod s rakvou budú na schodoch baziliky Santa Maria Maggiore vítať chudobní, bezdomovci, väzni z väznice Rebibbia, transrodové osoby a migranti, ku ktorým mal František počas svojho pontifikátu obzvlášť blízky vzťah.



„Chudobní majú privilegované miesto v srdci Boha,“ a preto „aj v srdci a magistériu Svätého Otca, ktorý si vybral meno František, aby na nich nikdy nezabudol,“ vysvetľuje sa vo vyhlásení Svätej stolice.



Každý večer o 21:00 h sa pred Bazilikou Santa Maria Maggiore koná modlitba ruženca za pápeža Františka. Vo štvrtok jej predsedal kardinál Antonio Tagl; v stredu tieto modlitby viedol kardinál Baldo Reina, vikár pre Rímsku diecézu a arcikňaz Lateránskej baziliky, v utorok to bol kardinál Pietro Parolin, bývalý štátny sekretár. Piatok sa modlitby ruženca ujme kardinál Pierbattista Pizzaballa, latinský patriarcha Jeruzalema.



Ako informoval spravodajský web Vatican News, vo štvrtok sa omša za pápeža Františka uskutočnila aj v Pápežskom slovenskom ústave a kolégiu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Hlavným celebrantom bol Miroslav Konštanc Adam, sudca Rímskej róty - odvolacieho tribunálu Svätej stolice.



Sobotňajšou pohrebnou omšou na Svätopeterskom námestí sa v súlade s tradíciou začne aj deväť dní smútku a omší za odpočinok duše zosnulého pápeža. Omše novény (novemdiales) sa budú konať každý deň o 17:00 h v Bazilike sv. Petra - okrem Nedele Božieho milosrdenstva (27. apríla), keď sa omša bude sláviť o 10:30 h na Námestí sv. Petra.