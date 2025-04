S pápežom Františkom sa prišlo rozlúčiť najmenej 400.000 ľudí

Rím 26. apríla (TASR) - Na sobotňajší pohreb pápeža Františka sa prišlo pozrieť najmenej 400.000 ľudí, vyplýva to z odhadu talianskeho ministerstva vnútra. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



„Odhadujeme, že medzi prítomnými na Námestí svätého Petra a tými, ktorí sa nachádzajú pozdĺž trasy, je najmenej 400 000 ľudí,“ povedal minister vnútra Matteo Piantedosi pre spravodajskú reláciu TG5. Jedná sa o súčet ľudí, ktorí sa prišli pozrieť na pohrebné obrady na Námestí svätého Petra a skupín lemujúcich ulice na ceste do rímskej Baziliky Panny Márie Väčšej, kam rakvu so zosnulým pápežom dopravila kolóna.



Okrem davov veriacich sa na pohreb pápeža dostavilo viac ako 60 hláv štátov a množstvo zahraničných delegácií. Prítomný bol amerických prezident Donald Trump, prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj a predstavitelia kráľovských rodín.