S Pavlom už rokovali všetci nominanti okrem Turka, ten je v nemocnici
Zatiaľ ako posledný schôdzku s prezidentom absolvoval Boris Šťastný ako kandidát do čela nového rezortu športu, prevencie a zdravia.
Praha 8. decembra (TASR) - Na Pražskom hrade v pondelok pokračovali neformálne konzultácie nominantov na členov vznikajúcej vlády s prezidentom Petrom Pavlom. Schôdzku absolvovali zvyšní kandidáti za stranu Motoristi sebe okrem Filipa Turka, ktorý sa zo zdravotných dôvodov ospravedlnil. Podľa predsedu poslaneckého klubu Motoristov Borisa Šťastného je hospitalizovaný s akútnym stavom vysunutej medzistavcovej platničky a je pod vplyvom silných liekov proti bolesti, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Ako prvý na Pražský hrad dorazil kandidát na ministra kultúry Oto Klempíř. Rokovanie s prezidentom označil za noblesné. „Hovorili sme o veciach, ktoré nás spájajú, aké máme v pohľade na kultúru styčné body a dotkli sme sa aj vecí, ktoré sa nám nepáčia,“ priblížil obsah schôdzky bývalý frontman skupiny J.A.R. Dodal, že sa vraj zhodli na tom, že sa im nepáči „prílišný umelecký aktivizmus“.
Jednou z tém boli aj verejnoprávne médiá a spôsob ich financovania. Zdôraznil, že si obaja želajú, aby zostala zachovaná ich nezávislosť. Podotkol, že Česi v časoch krízy najviac dôverujú práve verejnoprávnym médiám. O ich budúcom financovaní bude podľa Klempířa ešte diskusia, pretože Motoristi chceli koncesionárske poplatky zachovať, ale nezhodujú sa v tom s koaličnými partnermi.
Zatiaľ ako posledný schôdzku s prezidentom absolvoval Boris Šťastný ako kandidát do čela nového rezortu športu, prevencie a zdravia. V minulosti bol poslancom za ODS. Rokovanie bolo podľa jeho slov priateľské. Ocenil, že Pavel sa v organizácii športu v ČR dobre orientuje. Okrem financovania športu hovorili aj o čoraz častejších problémoch najmä mladých ľudí s duševným zdravím či nadváhou a obezitou.
Nominant na ministra životného prostredia Filip Turek sa zo schôdzky ospravedlnil a po Šťastnom poslal Pavlovi list s vysvetlením. Šťastný novinárom povedal, že Turek je upútaný na lôžko. „V tejto chvíli je hospitalizovaný v jednej z pražských nemocníc, podstupuje intenzívnu infúznu terapiu v súvislosti s vysunutím medzistavcovej platničky. Takže nie je to len o tom, že by sa asi nedokázal niekam dopraviť na vozíku, ale je tiež pod silnými liekmi proti bolesti, čo mu nejakým spôsobom komplikuje aj jeho prácu a činnosť,“ uviedol kandidát na ministra športu.
Podľa Šťastného, ktorý je lekár, sa Turkovi náhle zhoršil stav spôsobený starým úrazom. „Na konci našej cesty na Slovensko, možno aj vplyvom toho letu, sa začal sťažovať na bolesti. Situácia sa zhoršovala a viedla až k tomu stavu, ktorý je teraz,“ dodal predseda poslaneckého klubu Motoristov.
Pavel v utorok vymenuje za premiéra predsedu hnutia ANO Andreja Babiša. Zatiaľ však nie je jasné, kedy bude vymenovaná celá vláda. Jednou z možností je počkať, kým sa s prezidentom bude môcť Turek stretnúť. Vláda by však mohla byť vymenovaná aj bez obsadenia rezortu životného prostredia a ten by dočasne spravoval iný člen vlády. Otázkou je, či schôdzka Turka s prezidentom niečo zmení na Pavlovom názore, že by vôbec nemal byť ministrom. Šanca, aby sa ním Turek stal, je malá, vyhlásil minulý týždeň.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
