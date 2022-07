S podporou Ukrajiny nesmieme poľaviť, tvrdí šéf českej diplomacie

Praha 22. júla (TASR) - Podpora západných krajín Ukrajine musí pokračovať aj napriek únave, ktorú niektorí ľudia z tohto konfliktu pociťujú, uviedol český minister zahraničných vecí Jan Lipavský po návrate z Kyjeva. Predpoklad ruského prezidenta Vladimira Putina, že Západ v podpore nevydrží, sa podľa Lipavského nenaplní. TASR informáciu prevzala v piatok z Českej televízie.



"Vedia, že to nezvládnu sami. Vedia, že chcú byť súčasťou Západu. Ukrajinský podiel na tom je jednoznačné odhodlanie," opísal Lipavský postoj Ukrajiny. Dodal, že počas svojej návštevy pociťoval zo strany Ukrajincov vďaku. "Poďakovanie za vojenské dodávky, za humanitárnu pomoc, za politickú pomoc. Máme tam veľmi dobré meno. Patríme medzi najspoľahlivejších partnerov Ukrajiny," uviedol šéf českej diplomacie.



Lipavský Ukrajinu navštívil aj krátko pred začiatkom ruského útoku. Zmenu videl podľa neho nielen v zničených obytných štvrtiach, ale aj na ukrajinskom prezidentovi Volodymyrovi Zelenskom. "On sa zmenil. Keď som mal možnosť hovoriť s ním pred štyrmi mesiacmi, (...) bol pod väčším tlakom," uviedol Lipavský.



Český minister zahraničných vecí sa vyjadril aj k možnosti, ak by Rusko anektovalo niektoré z obsadených území na Ukrajine. "Prípadná snaha o obnovenie územnej celistvosti bude z ruskej strany argumentovaná, že ide o ruské územie. To je absolútne neprijateľné," povedal Lipavský a dodal, že európskych ministrov zahraničných vecí na tento možný scenár upozornil.



Podľa Českej televízie ruský prezident predpokladá, že západné krajiny v podpore Ukrajiny nevydržia. "To je stará obohraná rozprávka z dôb Sovietskeho zväzu, keď sa neustále prezentovalo, ako Západ upadá," reagoval minister. Putin je podľa neho produktom sovietskeho myslenia.



Jan Lipavský cestoval do Kyjeva spolu s rakúskym kolegom Alexandrom Schallenbergom. Podobne ako pred začiatkom vojny s nimi mal cestovať aj slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok, ten však svoju účasť krátko predtým zrušil z dôvodu nákazy koronavírusom.