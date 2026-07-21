< sekcia Zahraničie
S požiarom v Španielsku už bojuje 600 hasičov
Pre šíriace sa plamene už muselo svoje domovy opustiť 1200 ľudí a oheň už zdevastoval 29.000 hektárov pôdy v provincii Guadalajara asi 100 kilometrov severne od Madridu.
Autor TASR
Madrid 21. júla (TASR) - Viac ako 600 hasičov s pomocou 29 lietadiel a vrtuľníkov už šiesty deň bojuje s veľkým požiarom severne do Madridu. Podľa španielskych úradov ide o jeden z najnáročnejších požiarov, s akým sa v krajine doteraz stretli. V utorok na to upozornila agentúra AFP.
Pre šíriace sa plamene už muselo svoje domovy opustiť 1200 ľudí a oheň už zdevastoval 29.000 hektárov pôdy v provincii Guadalajara asi 100 kilometrov severne od Madridu.
Prezident autonómneho spoločenstva Kastília-La Mancha Emiliano García-Page informoval, že hasičom sa podarilo zastaviť postup požiaru smerom k mestu Soria, avšak stále ho nemajú pod kontrolou.
Požiar vypukol ešte vo štvrtok v zalesnenej horskej oblasti, ktorá je domovom pre ohrozené druhy orlov, vlkov a motýľov. Podľa úradov sú snahy o zastavenie šírenia plameňov mimoriadne náročné, keďže v tejto oblasti žije len málo ľudí, nachádza sa tam veľa krovinatých plôch a panuje tam silné sucho.
Napriek tomu, že oblasť je riedko osídlená, evakuovať museli 34 odľahlých osád. Obyvateľom v 14 okresoch odporučili, aby zostali vo vnútri a držali sa ďalej od plameňov.
Pre šíriace sa plamene už muselo svoje domovy opustiť 1200 ľudí a oheň už zdevastoval 29.000 hektárov pôdy v provincii Guadalajara asi 100 kilometrov severne od Madridu.
Prezident autonómneho spoločenstva Kastília-La Mancha Emiliano García-Page informoval, že hasičom sa podarilo zastaviť postup požiaru smerom k mestu Soria, avšak stále ho nemajú pod kontrolou.
Požiar vypukol ešte vo štvrtok v zalesnenej horskej oblasti, ktorá je domovom pre ohrozené druhy orlov, vlkov a motýľov. Podľa úradov sú snahy o zastavenie šírenia plameňov mimoriadne náročné, keďže v tejto oblasti žije len málo ľudí, nachádza sa tam veľa krovinatých plôch a panuje tam silné sucho.
Napriek tomu, že oblasť je riedko osídlená, evakuovať museli 34 odľahlých osád. Obyvateľom v 14 okresoch odporučili, aby zostali vo vnútri a držali sa ďalej od plameňov.