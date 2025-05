S preživšou holokaustu Friedländerovou sa rozlúčili nemeckí politici

Na archívnej snímke Margot Friedländerová. Foto: TASR/AP

Berlín 15. mája (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz a bývalá líderka krajiny Angela Merkelová patrili medzi významných hostí, ktorí sa vo štvrtok v Berlíne zúčastnili na smútočnom obrade jednej z posledných preživších holokaustu Margot Friedländerovej. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.Friedländerová zomrela minulý piatok vo veku 103 rokov. Ako čestná občianka nemeckého hlavného mesta bude pochovaná v špeciálnom hrobe na berlínskom cintoríne Weissensee, ktorý je jedným z najväčších židovských cintorínov v Európe.Na pohrebe sa zúčastnili viaceré významné osobnosti nemeckej politiky a verejného života. Uctiť jej pamiatku si prišiel aj bývalý kancelár Olaf Scholz, prezident Frank-Walter Steinmeier, predsedníčka Spolkového snemu Julia Klöcknerová či starosta Berlína Kai Wegner. Prítomný bol aj pruský princ Georg Friedrich, potomok posledného nemeckého cisára.Friedländerová sa narodila v roku 1921 v Berlíne. Počas nacistického režimu sa v meste skrývala, avšak neskôr ju poslali do koncentračného tábora v českom Terezíne. Jej otec, matka a brat zahynuli v koncentračnom tábore Auschwitz pri poľskom Osvienčime.Pobyt v nacistickom tábore smrti prežila a spoznala v ňom aj svojho budúceho manžela. Po porážke nacistického režimu spoločne emigrovali do Spojených štátov.Po manželovej smrti v roku 2000 sa Friedländerová začala pravidelne vracať do Berlína, kam sa natrvalo odsťahovala v roku 2010. Agentúra DPA pripomína, že odvtedy pravidelne mladým ľuďom rozprávala o období nacizmu v krajine.