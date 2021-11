S príznakmi chrípky navštívilo v Maďarsku lekára už vyše 11.000 ľudí

Budapešť 15. novembra (TASR) - V prvom novembrovom týždni navštívilo v Maďarsku lekára 11.100 ľudí s príznakmi chrípkového ochorenia. Informovala o tom v pondelok internetová stránka komerčnej rozhlasovej stanice Klubrádió s odvolaním sa na údaje maďarského Centra národného zdravia (NNK).



Väčšina z uvedeného počtu pacientov - vyše 35 percent - je vo vekovej kategórii od 15 do 34 rokov a takmer 33 percent je vo veku od 35 do 59 rokov. Necelých 19 percent sú deti a 13 percent ľudia vo veku nad 60 rokov.



Virológ Gábor Kemenesi pre Klubrádió uviedol, že zatiaľ nie je jasné, kedy v krajine dôjde k šíreniu sezónnej chrípky, avšak je zrejmé, že bude silné. Zdôraznil preto význam očkovania proti chrípke, a to aj v prípade zaočkovania proti novému druhu koronavírusu, pretože tieto vakcíny sa podľa neho vzájomne nijako neovplyvňujú.



V Maďarsku v súčasnosti silnie štvrtá vlna koronavírusovej pandémie. V uplynulých troch dňoch pribudlo v 21.060 nakazených koronavírusom a v súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo 304 pacientov. Doterajšia celková bilancia koronavírusovej pandémie v Maďarsku sa tak zvýšila na 960.844 infikovaných a 32.171 obetí na životoch.