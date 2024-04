S. Séjourné chce v Libanone dosiahnuť utlmenie aktivít Hizballáhu

Bejrút 28. apríla (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Stéphane Séjourné pricestoval v nedeľu do Libanonu. Jeho návšteva v Bejrúte je súčasťou diplomatických pokusov o zmiernenie konfliktu na libanonsko-izraelskej hranici, informovala agentúra AP.



Séjourné by sa mal stretnúť so zástupcami mierových síl OSN v južnom Libanone a s predstaviteľmi libanonského vedenia.



Francúzsky diplomat, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, pre AP uviedol, že účelom Séjourného návštevy je tlmočiť obavy Francúzska z možnej vojny v Libanone a predložiť nový návrh Paríža na diplomatické riešenie pohraničného konfliktu.



AP doplnila, že západní diplomati už predložili celú sériu návrhov na zastavenie bojov medzi Izraelom a libanonským šiitským proiránskym hnutím Hizballáh.



Väčšina z týchto návrhov spočíva v odsune síl Hizballáhu niekoľko kilometrov od hraníc s Izraelom, v posilnenej prítomnosti libanonskej armády a v rokovaniach o stiahnutí izraelských síl zo sporných bodov pozdĺž hranice, kde Izrael - podľa tvrdenia Libanonu - okupuje malé časti libanonského územia. Tento stav údajne trvá od roku 2000, keď sa Izrael stiahol zo zvyšku južného Libanonu.



AP pripomenula, že pôvodný návrh Paríža zahŕňal stiahnutie jednotiek Hizballáhu desať kilometrov od hraníc s Izraelom.



Hizballáh naznačil ochotu zaoberať sa spomínanými návrhmi, ale deklaroval, že dohoda o Libanone nebude skôr, ako v palestínskom Pásme Gazy nastane prímerie.



Od bezprecedentného útoku palestínskeho radikálneho hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 20023, ktorý spustil vojnu v Pásme Gazy, dochádza medzi Hizballáhom a izraelskou armádou takmer denne k cezhraničným prestrelkám. Mnohí pozorovatelia sa v tejto súvislosti obávajú, že tieto prestrelky prerastú do väčšieho regionálneho konfliktu, a to aj v kontexte nedávneho raketového a dronového útoku spojenca Hizballáhu - Iránu - na Izrael.