S. Šojgu: Kurdské sily dokončili odsun zo severovýchodu Sýrie

Jerevan 29. októbra (TASR) - Kurdské sily v predstihu dokončili svoj odsun z bezpečnostnej zóny na severovýchode Sýrie, čo im ukladala dohoda medzi Ruskom a Tureckom. Oznámil to v utorok ruský minister obrany Sergej Šojgu.



"Stiahnutie ozbrojených formácií z územia, kde sa má vytvoriť bezpečný koridor, bolo dokončené pred stanoveným termínom. Presunula sa tam sýrska pohraničná stráž a naša vojenská polícia," povedal Šojgu počas návštevy Arménska. Citovala ho agentúra TASS.



Sýrski kurdskí bojovníci sa mali do utorňajšej 16.00 h SEČ stiahnuť zo zóny, ktorá siaha od tureckej hranice 30 kilometrov do hĺbky sýrskeho územia.



Stiahnutie kurdských bojovníkov je v súlade s rusko-tureckou dohodu dosiahnutou minulý týždeň.



V pohraničnom pásme by po odsune Kurdov mali hliadkovať turecké a ruské sily a rozmiestniť by sa tam mali aj sýrske vládne jednotky.



Týmto spôsobom by sa mala definitívne ukončiť pozastavená turecká vojenská ofenzíva voči Kurdom, ktorú Ankara na severovýchode Sýrie spustila 9. októbra.



Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu ešte v pondelok vyhlásil, že armáda jeho krajiny zaútočí na každého kurdského bojovníka, ktorý zostane v pohraničnej oblasti na severovýchode Sýrie po uplynutí lehoty, ktorú dostali na odsun.