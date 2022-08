S vládou kancelára Scholza sú nespokojné rekordné dve tretiny Nemcov

Berlín 22. augusta (TASR) - Približne dve tretiny Nemcov sú nespokojné s prácou kancelára Olafa Scholza a jeho vládnej koalície, ktorá od nástupu k moci v decembri 2021 čelí jednej kríze za druhou. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky inštitútu Insa pre nedeľník Bild am Sonntag. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Len 25 percent opýtaných si myslí, že sociálny demokrat Scholz vykonáva svoju prácu kancelára dobre. V prieskume z marca malo takýto pocit ešte 46 percent respondentov. Rekordných 62 percent účastníkov prieskumu je presvedčených, že Scholz, ktorý bol v predošlej konzervatívnej vláde kancelárky Angely Merkelovej vicekancelárom, si robí svoju prácu zle. V marci to tvrdilo 39 percent ľudí.



Okolo 65 percent Nemcov je nespokojných s prácou koaličnej vlády Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), Zelených a Slobodnej demokratickej strany (FDP), pričom v marci sa tak vyslovilo 43 percent opýtaných. Podpora pre Scholzovu SPD sa pohybuje aktuálne na 19 percentách, čo je výrazne menej oproti opozičným konzervatívcom a tiež koaličným Zeleným. Vo vlaňajších parlamentných voľbách získala SPD podporu 25,7 percenta hlasov.



Od prevzatia funkcie čelí Scholz viacerým závažným problémom vrátane vojny na Ukrajine, energetickej kríze, narastajúcej inflácii a tiež suchu. Všetky tieto faktory tlačia najväčšiu európsku ekonomiku do recesie, podotýka Reuters. Kritici Scholza obviňujú, že nepreukazuje dostatočne silnú líderskú pozíciu.



Minulý týždeň Scholz čelil kritike za neskorú reakciu na vyjadrenia palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása o holokauste Izraela voči Palstínčanom. Abbás totiž počas utorkovej spoločnej tlačovej konferencie so Scholzom v Berlíne Izrael obvinil zo spáchania "50 holokaustov" na Palestínčanoch. Scholz na vyjadrenie Abbása bezprostredne nereagoval. Až vo večerných hodinách sa vyjadril pre noviny Bild, keď uviedol, že práve pre Nemcov je akákoľvek relativizácia holokaustu "neakceptovateľná".



V piatok ho zase už po druhýkrát vypočúval vyšetrovací výbor parlamentu v spolkovej krajine Hamburg ohľadom možného ovplyvňovania daňových záležitostí v období, keď bol starostom tohto mesta. Scholz obvinenia odmietol, avšak opoziční poslanci ho vinia zo zahmlievania pravdy.