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Saab chce v Kanade zriadiť výrobné centrum pre Gripeny
Ak si Kanada vyberie Gripeny, Saab je pripravený zriadiť v krajine plnohodnotné výrobné centrum. Prvé lietadlo by tam mohli dokončiť približne o päť rokov.
Autor TASR
Štokholm 26. augusta (TASR) - Švédska spoločnosť Saab predložila Kanade plán na vybudovanie výrobnej linky pre stíhačky Gripen E/F na kanadskej pôde. Generálny riaditeľ spoločnosti Micael Johansson to opätovne potvrdil na leteckej základni Malmen v Linköpingu počas víkendového 100. výročia od vzniku švédskeho vojenského letectva. TASR o tom píše podľa webov Militarnij a AeroTime.
Ak si Kanada vyberie Gripeny, Saab je pripravený zriadiť v krajine plnohodnotné výrobné centrum. Prvé lietadlo by tam mohli dokončiť približne o päť rokov.
Spoločnosť Saab vyrába v súčasnosti približne 15 lietadiel ročne s výhľadom zvýšiť ich počet na 25 až 30. V prípade dohody s Kanadou vstúpi na nový trh na úkor amerického výrobcu vojenských lietadiel Lockheed Martin.
V roku 2023 Kanada podpísala dohodu o nákupe 88 stíhačiek F-35 s plnou operačnou spôsobilosťou v rokoch 2032 a 2034. Jedno lietadlo malo stáť približne 85 miliónov dolárov, čo je rovnaká suma, akú platia USA, keďže Kanada ako jedna z partnerských krajín financuje od roku 1997 vývoj F-35.
Ak by však Lockheed Martin nebol schopný splniť kanadské podmienky v oblasti ceny, záruky dodávok, ako aj dohody o zmierňovaní rizík, posilnilo by to pozíciu Saabu. Už vlaňajší audit odhalil, že celkové náklady na program nákupu stíhačiek F-35 Lightning II vzrástli o 45 percent.
Prieskum EKOS následne ukázal, že kanadskí občania podporujú nákup švédskych stíhačiek JAS 39 Gripen namiesto amerických F-35.
Kanada je naďalej odhodlaná kúpiť prvých 16 stíhačiek F-35, ale kompletný nákup 88 dohodnutých stíhačiek zostáva neistý. Kanadské ministerstvo národnej obrany uviedlo, že zvažuje „všetky možnosti“ vrátane zmiešanej flotily.
Saab v súčasnosti zamestnáva viac ako 30.000 ľudí a za posledné tri a pol roka spoločnosť vzrástla o približne 24 percent. Podľa generálneho riaditeľa ročne investujú takmer desať miliárd švédskych korún (približne 900 miliónov eur) do rozširovania výrobných kapacít a posilňujú aj celý svoj dodávateľský reťazec.
Ak si Kanada vyberie Gripeny, Saab je pripravený zriadiť v krajine plnohodnotné výrobné centrum. Prvé lietadlo by tam mohli dokončiť približne o päť rokov.
Spoločnosť Saab vyrába v súčasnosti približne 15 lietadiel ročne s výhľadom zvýšiť ich počet na 25 až 30. V prípade dohody s Kanadou vstúpi na nový trh na úkor amerického výrobcu vojenských lietadiel Lockheed Martin.
V roku 2023 Kanada podpísala dohodu o nákupe 88 stíhačiek F-35 s plnou operačnou spôsobilosťou v rokoch 2032 a 2034. Jedno lietadlo malo stáť približne 85 miliónov dolárov, čo je rovnaká suma, akú platia USA, keďže Kanada ako jedna z partnerských krajín financuje od roku 1997 vývoj F-35.
Ak by však Lockheed Martin nebol schopný splniť kanadské podmienky v oblasti ceny, záruky dodávok, ako aj dohody o zmierňovaní rizík, posilnilo by to pozíciu Saabu. Už vlaňajší audit odhalil, že celkové náklady na program nákupu stíhačiek F-35 Lightning II vzrástli o 45 percent.
Prieskum EKOS následne ukázal, že kanadskí občania podporujú nákup švédskych stíhačiek JAS 39 Gripen namiesto amerických F-35.
Kanada je naďalej odhodlaná kúpiť prvých 16 stíhačiek F-35, ale kompletný nákup 88 dohodnutých stíhačiek zostáva neistý. Kanadské ministerstvo národnej obrany uviedlo, že zvažuje „všetky možnosti“ vrátane zmiešanej flotily.
Saab v súčasnosti zamestnáva viac ako 30.000 ľudí a za posledné tri a pol roka spoločnosť vzrástla o približne 24 percent. Podľa generálneho riaditeľa ročne investujú takmer desať miliárd švédskych korún (približne 900 miliónov eur) do rozširovania výrobných kapacít a posilňujú aj celý svoj dodávateľský reťazec.