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Saab: Dopyt po obranných a odstrašujúcich prostriedkoch je stále silný
Tržby medzitým vzrástli na 25,5 miliardy švédskych korún (2,3 miliardy eur), čo predstavuje nárast o 29 percent, a čistý zisk vzrástol o 41 percent na 2,2 miliardy švédskych korún.
Autor TASR
Štokholm 17. júla (TASR) - Švédska zbrojárska spoločnosť Saab v piatok uviedla, že množstvo prijatých objednávok sa v druhom štvrťroku viac než zdvojnásobilo, a to najmä vďaka poľskej objednávke na tri nové ponorky. Firma zároveň oznámila, že cieli na rozširovanie výrobných kapacít, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
„Dopyt po obranných a odstrašujúcich prostriedkoch je aj naďalej silný počas štvrťroka, zatiaľ čo zákazníci investujú do okamžitej bojovej pripravenosti aj do dlhodobých možností,“ uviedol generálny riaditeľ Micael Johansson.
Spoločnosť uviedla, že objem prijatých objednávok vzrástol od apríla do júna v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 141 percent na 68,4 miliardy švédskych korún (6,2 miliardy eur). Saab poznamenal, že suma zahŕňa objednávku v hodnote 47 miliárd švédskych korún (4,2 miliardy eur) z Poľska na tri ponorky typu A26, čo je podľa nej „doteraz najväčšia vývozná objednávka“.
Tržby medzitým vzrástli na 25,5 miliardy švédskych korún (2,3 miliardy eur), čo predstavuje nárast o 29 percent, a čistý zisk vzrástol o 41 percent na 2,2 miliardy švédskych korún (asi 199 miliónov eur).
Johansson tiež uviedol, že je naďalej silný záujem o stíhačky Gripen. Začiatkom júna švédsky minister obrany Pal Jonson povedal, že Švédsko a Brazília podpísali vyhlásenie o zámere, na základe ktorého Brazília kúpi 20 stíhacích lietadiel Gripen k 36 stojom, ktoré už vlastní. Koncom júna aj Ukrajina podpísala zmluvu na kúpu 16 stíhačiek od Saab.
„Pôsobíme na trhu so štrukturálne rastúcim dopytom a naďalej sa zameriavame na rozširovanie kapacít,“ povedal Johansson a doplnil, že spoločnosť v súčasnosti zamestnáva viac ako 29.000 zamestnancov na plný úväzok.
„Dopyt po obranných a odstrašujúcich prostriedkoch je aj naďalej silný počas štvrťroka, zatiaľ čo zákazníci investujú do okamžitej bojovej pripravenosti aj do dlhodobých možností,“ uviedol generálny riaditeľ Micael Johansson.
Spoločnosť uviedla, že objem prijatých objednávok vzrástol od apríla do júna v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 141 percent na 68,4 miliardy švédskych korún (6,2 miliardy eur). Saab poznamenal, že suma zahŕňa objednávku v hodnote 47 miliárd švédskych korún (4,2 miliardy eur) z Poľska na tri ponorky typu A26, čo je podľa nej „doteraz najväčšia vývozná objednávka“.
Tržby medzitým vzrástli na 25,5 miliardy švédskych korún (2,3 miliardy eur), čo predstavuje nárast o 29 percent, a čistý zisk vzrástol o 41 percent na 2,2 miliardy švédskych korún (asi 199 miliónov eur).
Johansson tiež uviedol, že je naďalej silný záujem o stíhačky Gripen. Začiatkom júna švédsky minister obrany Pal Jonson povedal, že Švédsko a Brazília podpísali vyhlásenie o zámere, na základe ktorého Brazília kúpi 20 stíhacích lietadiel Gripen k 36 stojom, ktoré už vlastní. Koncom júna aj Ukrajina podpísala zmluvu na kúpu 16 stíhačiek od Saab.
„Pôsobíme na trhu so štrukturálne rastúcim dopytom a naďalej sa zameriavame na rozširovanie kapacít,“ povedal Johansson a doplnil, že spoločnosť v súčasnosti zamestnáva viac ako 29.000 zamestnancov na plný úväzok.