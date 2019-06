Saakašvili bude kandidovať za poslanca ukrajinského parlamentu

Michail Saakašvili súčasne upozornil, že ako kandidát môže mať pri svojej registrácii problémy kvôli tomu, že posledných päť rokov nežil na Ukrajine, ako to vyžaduje zákon.

Kyjev 14. júna (TASR) - Bývalý gubernátor Odeskej oblasti a gruzínsky exprezident Michail Saakašvili bude na čele kandidátnej listiny Hnutia nových síl v predčasných voľbách do ukrajinského parlamentu, ktoré sa budú konať 21. júla. V noci na piatok o tom informovala agentúra RIA Novosti.



Saakašvili vysvetlil, že jeho strana sa nechce dostať do parlamentu preto, aby tam vytvárala koalície alebo "sa handrkovala" o posty, ale "ide tam bojovať, stavať Ukrajinu na nohy, a preto treba poraziť (existujúci) systém" a "dostať do väzenia" ľudí zodpovedných za pomery na Ukrajine.



Na tlačovej konferencii Saakašvili súčasne upozornil, že ako kandidát môže mať pri svojej registrácii problémy kvôli tomu, že posledných päť rokov nežil na Ukrajine, ako to vyžaduje zákon. Avizoval, že ak sa tak stane, obráti sa na súd.



Saakašvili získal ukrajinské občianstvo v roku 2015. V roku 2017 oň prišiel výnosom vtedajšieho prezidenta Petra Porošenka, a to kvôli obvineniam zo spolupráce so zločineckými skupinami. Saakašvili bol okrem toho podozrivý z prijímania peňazí z Ruska na financovanie protestov na zvrhnutie vtedajšieho vedenia Ukrajiny. Ukrajinské občianstvo Saakašvilimu v máji tohto roku vrátil Porošenkov nástupca v úrade Volodymyr Zelenskyj. Gruzínsky exprezident sa následne vrátil na Ukrajinu.



Krátko na to dostal ponuku od primátora ukrajinskej metropoly Kyjev a predsedu strany Ukrajinská demokratická aliancia za reformy (UDAR) Vitalija Klyčka, ktorý mu navrhol viesť stranu UDAR vo voľbách, informovala nedávno agentúra Interfax. Saakašvili však Klyčkovu ponuku odmietol.