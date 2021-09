Saakašvili sa chce vrátiť do Gruzínska na komunálne voľby

Na archívnej snímke gruzínsky premiér Irakli Garibašvilli. Foto: TASR/AP

Kyjev 7. septembra (TASR) - Bývalý gruzínsky prezident Michail Saakašvili na sociálnych sieťach opäť avizoval svoj návrat do vlasti. Do Gruzínska sa mieni vráti v dohľadnom čase - ešte pred komunálnymi voľbami vypísanými na 2. októbra. Informovala o tom v pondelok agentúra Interfax.napísal Saakašvili a vyzval aj ďalších Gruzíncov žijúcich v zahraničí, aby tak urobili tiež a zúčastnili saSaakašvili pripomenul, že v Gruzínsku je stíhaný vo viacerých kauzách. Dodal však, že obvinenia vznesené gruzínskou prokuratúrouExprezident ubezpečil, že zatknutia po návrate do vlasti sa nebojí, lebo "gruzínsky ľud (vo voľbách) vyhrá a oslobodí" ho.Predstavitelia vládnej strany Gruzínsky sen nedávno napočítali, že Saakašvili za posledných niekoľko rokov už 16-krát verejne prisľúbil svoj návrat do Gruzínska, pričom tento svoj sľub ani raz nedodržal.Gruzínsky premiér Irakli Garibašvili v polovici augusta vyhlásil, že ak sa exprezident Saakašvili vráti do vlasti, čaká ho väzenie sUbezpečil tiež, žeSaakašvili má podľa neho status utečenca, pretožeSaakašvili v Gruzínsku založil politickú stranu Jednotné národné hnutie a v máji sa v Kyjeve stretol s jej lídrom Nikanorom Melijom, aby spoločne diskutovali o stratégii, ktorá by ich stranu mohla priviesť k moci.Spravodajský portál Gazeta.ru pripomenul, že Saakašvili v novembri roku 2013 - po vypršaní prezidentského mandátu - emigroval z Gruzínska do USA. Istý čas prednášal na vysokých školách v Spojených štátoch a neskôr sa v exile angažoval v protestoch na Ukrajine, kde ho v roku 2015 vymenovali za gubernátora Odeskej oblasti.V roku 2017 bol zbavený ukrajinského občianstva a stal sa podozrivým z prípravy štátneho prevratu proti ukrajinskému prezidentovi Petrovi Porošenkovi.V roku 2018 ho z Ukrajiny deportovali do Poľska, odkiaľ sa na Ukrajinu vrátil po porážke Petra Porošenka v prezidentských voľbách.Porošenkov nástupca Volodymyr Zelenskyj mu medzičasom obnovil ukrajinské občianstvo. Nové ukrajinské vedenie chcelo Saakašvilimu zveriť post vicepremiéra pre ekonomické reformy, ale po ostrom proteste Tbilisi Saakašvili zastáva len funkciu šéfa výkonného výboru pre reformy.Saakašvili bol v Gruzínsku v neprítomnosti odsúdený na tri a šesť rokov väzenia v niekoľkých trestných prípadoch, ktoré boli proti nemu začaté - týkali sa prekročenia právomocí, sprenevery i vraždy.