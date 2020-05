Saakašvili sa stal šéfom prezidentskej rady pre reformy

Kyjev 8. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vymenoval vo štvrtok bývalého gruzínskeho prezidenta Michaila Saakašviliho za šéfa svojho poradného výboru pre reformy. Informovali o tom ukrajinské noviny Kyiv Post vychádzajúce v angličtine.



O Saakašviliho vymenovaní do čela nového prezidentského Výkonného výboru pre reformy hovorí dekrét, ktorý bol zverejnený na Zelenského webovej stránke. Podpredsedom rady sa stal ukrajinský IT podnikateľ Oleksandr Oľšanskyj.



Zelenskyj pôvodne 22. apríla ponúkol Saakašvilimu post podpredsedu ukrajinskej vlády pre reformy, čo by vyžadovalo aj súhlas ukrajinského parlamentu. Saakašviliho nominácia na funkciu vicepremiéra však nezískala dostatočnú podporu ani v radoch poslancov Zelenského strany a na rokovaní parlamentu sa táto otázka napokon neriešila.



Proti vymenovaniu Saakašviliho za ukrajinského vicepremiéra sa postavili spojenci oligarchu Ihora Kolomojského, minister vnútra Arsen Avakov a tiež proruská opozícia.



Saakašvili chcel podľa vlastných slov ako vicepremiér presadiť deregulačné opatrenia a zníženie daní, ktoré by pomohli Ukrajine čeliť ekonomickej kríze a pandémii nového koronavírusu.



Michail Saakašvili nie je v ukrajinskej politike nováčikom - v máji 2015 sa stal gubernátorom Odeskej oblasti ležiacej na juhu Ukrajiny. Do funkcie ho vymenoval vtedajší prezident Petro Porošenko, ktorý mu udelil aj ukrajinské občianstvo.



V roku 2017 však Porošenko, ktorý sa so Saakašvilim politicky rozišiel, obe tieto svoje rozhodnutia zrušil. Následne bol gruzínskemu exprezidentovi zakázaný vstup na územie Ukrajiny.



Porošenkov nástupca Zelenskyj krátko po svojom nástupe v máji 2018 Saakašvilimu vrátil ukrajinské občianstvo, čo umožnilo jeho vlaňajší návrat na Ukrajinu.