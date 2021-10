Saakašvili súhlasil s hospitalizáciou, hladovku drží už 20 dní

Tbilisi 20. októbra - Väznený bývalý gruzínsky prezident Michail Saakašvili, ktorý už 20 dní drží hladovku, v stredu súhlasil s tým, aby mu bola poskytnutá zdravotná starostlivosť a aby bol prevezený do nemocnice. Informovala o tom agentúra RIA Novosti.



"Pokiaľ budem uväznený, neprijmem jedlo v žiadnej podobe. Som pripravený dokonca umrieť. Teraz si chcem ale zachovať zdravý rozum a práceschopnosť, preto som súhlasil s lekárskym zásahom," citoval Saakašviliho slová jeho právnik.



Michail Saakašviliho, ktorý drží hladovku odvtedy, čo ho 1. októbra zadržala gruzínska polícia. V utorok ho väznici navštívilo konzílium lekárov, ktorí mu odporučili preventívnu hospitalizáciu.



Po utorkovej návšteve lekárov v stredu ráno klinika v Tbilisi oznámila, že pre prípadnú hospitalizáciu Saakašviliho sa pripravuje samostatné poschodie.



K prevozu do nemocnice musel dať bývalý prezident súhlas. Podľa gruzínskych zákon totiž lekári môžu bez súhlasu pacienta zasiahnuť len v prípade, ak je v ohrození života alebo v bezvedomí, píše AFP.



Saakašviliho, ktorý niekoľko rokov žil v zahraničí, zadržala gruzínska polícia 1. októbra po tom, ako sa do Gruzínska vrátil na voľby do orgánov miestnej samosprávy. V súčasnosti sa nachádza vo väzení v meste Rustavi a od svojho zadržania drží hladovku.



Saakašvili bol gruzínskym prezidentom v rokoch 2004-13. Do zahraničia odišiel niekoľko dní pred koncom svojho funkčného obdobia. Následne ho v neprítomnosti odsúdili na tri roky väzenia za zneužitie právomocí. Bývalý prezident navyše čelí aj ďalším obvineniam, ktoré všetky odmieta ako vykonštruované.



Exprezident má v krajine stále veľa priaznivcov, ktorí od jeho uväznenia zorganizovali už viacero masových zhromaždení na jeho podporu a za jeho prepustenie na slobodu.