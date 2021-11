Saakašvili tvrdí, že jeho zdravotný stav je kritický

Tbilisi 4. novembra (TASR) - Gruzínsky exprezident Michail Saakašvili, ktorý už 35. deň drží hladovku na protest proti svojmu zatknutiu v Gruzínsku, považuje svoj zdravotný stav za kritický.



Ako vo štvrtok uviedla agentúra RIA Novosti, Saakašvili o tom listom informoval ukrajinskú ombudsmanku pre ľudské práva Ľudmylu Denisovovú. Tá v príspevku na sociálnej sieti Telegram dodala, že výsledky testov, ktoré vykonali Saakašvilimu deň pred odoslaním listu, "sú neuspokojivé".



Denisovová preto apelovala na gruzínske úrady, aby dodržiavali normy medzinárodného práva a poskytli Saakašvilimu náležitú lekársku starostlivosť.



Exprezidenta zadržali 1. októbra po jeho návrate do Gruzínska, kde sa proti nemu vedie viacero trestných konaní.



Saakašviliho už vo vlasti v neprítomnosti odsúdili za vraždu bankára Sandra Girgvlianiho a zbitie poslanca Valerija Gelašviliho. Kým v prvom prípade bol Saakašvili odsúdený na tri roky väzenia, v druhej kauze dostal šesť rokov väzenia.



Okrem toho figuruje aj v kauzách, ako je rozohnanie opozičného mítingu zo 7. novembra 2007, pogrom v spoločnosti Imedi TV a sprenevera financií zo štátneho rozpočtu, ktorými sa zaoberajú gruzínske súdy.



Saakašvili má ukrajinské občianstvo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prednedávnom uviedol, že on osobne i ukrajinské úrady podniknú kroky vedúce k návratu Saakašviliho na Ukrajinu. Gruzínsky prokurátor Džardži Ciklauri však pred časom deklaroval, že možnosti vydania Saakašviliho na Ukrajinu sa ani neskúmajú. Gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová zasa v stredu vyhlásila, že Saakašvilimu "nikdy neudelí milosť".



Michail Saakašvili sa do Gruzínska vrátil po siedmich rokoch emigrácie a okamžite bol zadržaný políciou. K už spomínaným vyšetrovaným kauzám je najnovšie stíhaný aj za nelegálne prekročenie hraníc.