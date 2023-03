Saakašvili tvrdí, že mu hrozí multiorgánové zlyhanie

Tbilisi/Londýn 13. marca (TASR) - Bývalý gruzínsky prezident Michail Saakašvili v rozhovore, ktorý poskytol britskej televízii Sky News z nemocnice, kde ho hospitalizovali po prevoze z väzenia, uviedol, že mu hrozí multiorgánové zlyhanie a smrť.



Saakašvili prostredníctvom Sky News poslal aj odkaz tisícom demonštrantov, ktorí v Gruzínsku protestovali proti návrhu zákona o zahraničných agentoch - podobnému tomu, aký sa Rusku využíva na prenasledovanie kritikov politiky Kremľa.



"Buďte veľmi ostražití, buďte pripravení mobilizovať sa v krátkom čase kvôli pomstychtivej nálade režimu oligarchov," napísal Saakašvili.



Sky News na margo okolností rozhovoru s exprezidentom spresnila, že jej štábu bol síce prístup do nemocnice odopretý, mohla však Saakašvilimu prostredníctvom jeho právnika odovzdať otázky a dostala na ne Saakašviliho rukou písané odpovede.



Na otázku o svojom zdravotnom stave Saakašvili napísal: "Mal som 120 kilogramov, teraz mám 64, ak budem mať menej ako 60, lekári mi predpovedajú zlyhanie viacerých orgánov".



Dodal, že stále je v posteli, pričom má bolesti. "Moje kosti sa rozpadávajú a spôsobujú neznesiteľné bolesti," dodal.



Právnik Šalva Chačapuridze uviedol, že stav jeho klienta sa zhoršuje zo dňa na deň.



Saakašvili - 55-ročný prozápadný reformátor - bol zatknutý v roku 2021 - len niekoľko dní po svojom tajnom návrate z exilu do vlasti. Od minulého roka je v nemocnici, kam ho previezli po tom, ako 50 dní odmietal jedlo na protest proti svojmu zadržaniu, ktoré je aj podľa viacerých organizácií na ochranu práv politicky motivované.



Advokát bývalého gruzínskeho prezidenta predtým uviedol, že lekári diagnostikovali Saakašvilimu viac ako 30 chorôb, medzi ktorými údajne má byť aj demencia a tuberkulóza. Dodal tiež, že Saakašvili mal v krvi stopy kovov vrátane ortuti, bária a tália.



Nemecké laboratórium, do ktorého boli neskôr zaslané vzorky Saakašviliho krvi, však prítomnosť ťažkých kovov nepotvrdilo.



Mestský súd v Tbilisi 6. februára zamietol žiadosť exprezidentových právnikov o jeho prepustenie z väzenia zo zdravotných dôvodov.



Saakašvili, ktorý zastával post gruzínskeho prezidenta v rokoch 2004-13, bol v roku 2018 v neprítomnosti odsúdený za zneužitie právomocí na šesť rokov väzenia.



Rada Európy nedávno vyzvala na politikovo prepustenie a označila ho za "politického väzňa". Amnesty International označila zaobchádzanie s ním za "zjavnú politickú pomstu". Európsky parlament vo februári prijal rezolúciu, v ktorej vyzval Gruzínsko, aby Saakašviliho omilostilo a prepustilo. Poľsko a Ukrajina sa ponúkli, že gruzínskeho exprezidenta prijmú na liečenie.