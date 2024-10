Saakašvili varuje pred dôsledkami víťazstva strany Gruzínsky sen

Tbilisi 18. októbra (TASR) - Väznený gruzínsky exprezident Michail Saakašvili varuje pred "hrozivými následkami" pre Gruzínsko, ak nadchádzajúce parlamentné voľby vyhrá vládna strana Gruzínsky sen. Uviedol to v rozhovore pre Rádio Sloboda (RFE/RL) poskytnutom písomne z väzenia, kde si odpykáva trest, píše TASR.



Parlamentné voľby sa v Gruzínsku budú konať 26. októbra a strana Gruzínsky sen, ktorá je pri moci od roku 2012, je ich favoritom. Opozičné strany, vrátane Zjednoteného národného hnutia, ktoré založil Saakašvili, však varujú, že víťazstvo Gruzínskeho sna by mohlo v krajine ohroziť demokraciu.



Gruzínsky sen totiž nedávno schválil zákony obmedzujúce činnosť mimovládnych organizácií a médií, ktoré dostávajú finančné prostriedky zo zahraničia, a intenzívne bojuje proti tomu, čo nazýva LGBT propagandou. Vládna strana okrem toho avizovala, že v prípade svojho víťazstva vo voľbách zakáže všetky veľké opozičné strany.



Tieto i ďalšie kroky podnietili Brusel a Washington k represívnym opatreniam: EÚ zmrazila vstup Gruzínska do bloku, zatiaľ čo Washington uvalil sankcie na niektorých najvyšších predstaviteľov krajiny a pripravil samostatný balík finančných sankcií proti zakladateľovi a stále de facto vodcovi Gruzínskeho sna Bidzinovi Ivanišvilimu.



RFE/RL podotkla, že ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vyzdvihol gruzínsku vládu práve za tie kroky, ktoré znepokojili západných partnerov Tbilisi.



Saakašvili (56) však na margo toho vo svojom rozhovore pre RFE/RL povedal, že Rusko vedie voči Gruzínsku hybridnú vojnu, a vyslovil obavy, že krajinu čaká "pochmúrna budúcnosť, ak si Gruzínsky sen udrží moc".



"Ak zmanipulujú voľby a uzurpujú si moc, potom Gruzínsko prestane existovať ako nezávislá krajina," obáva sa Saakašvili. Za nádejný však považuje fakt, že opozičné strany už 12 rokov bojujú proti vláde a na ich strane je aj generácia mladých ľudí, ktorá "nie je orientovaná na Rusko, ale na Európu."



V súvislosti s voľbami však Saakašvili v najbližších dňoch, v čase volieb i po nich očakáva rôzne provokácie.



Na margo vojny, ktorú Rusko vedie voči Ukrajine, Saakašvili uviedol, že "porážka Ruska v tejto vojne je nevyhnutná a je vopred daná, pokiaľ Európa nepodľahne defétizmu a USA izolacionizmu".



RFE/RL pripomenula, že počas svojho pôsobenia na Ukrajine Saakšvili získal ukrajinské občianstvo a v rokoch 2015-16 tam pôsobil ako gubernátor Odeskej oblasti.



Blížiace sa voľby Gruzínsky sen prezentuje aj ako "existenčnú voľbu" a výber medzi vojnou a mierom. Súčasťou jeho kampane sú plagáty, na ktorých sú vedľa seba čiernobiele fotografie vojnou zničenej Ukrajiny a farebné snímky prosperujúceho Gruzínska, uviedla stanica RFE/RL.