Saakašvili: Zelenskyj mi ponúkol, aby som rokoval s menovým fondom

Kyjev 24. apríla (TASR) - Bývalý gruzínsky prezident Michail Saakašvili v piatok oznámil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mu ponúkol, aby rokoval s Medzinárodným menovým fondom (MMF), ak sa ujme funkcie podpredsedu ukrajinskej vlády pre reformné otázky. Informovala o tom agentúra Ukrinform.



Podľa nej to Saakašvili povedal novinárom pred stretnutím s členmi poslaneckého klubu proprezidentskej strany Sluha národa.



"Prezident mi dal pokyn, aby som sa zapojil do rokovaní s Medzinárodným menovým fondom, medzinárodnými finančnými organizáciami. Ukrajina potrebuje oveľa viac pomoci, než dostáva. Ukrajina by mala mať línie, ktoré budú chrániť skôr národnú dôstojnosť a záujmy Ukrajiny než súkromné záujmy niekoho," povedal Saakašvili. Doplnil, že Ukrajina potrebuje jasnejšie rokovania a oveľa prijateľnejšie podmienky.



"Som za integráciu Ukrajiny do svetového spoločenstva. Som, samozrejme, za zrýchlenú integráciu do Európy, ale za našich podmienok, nie za podmienok niektorých byrokratov," uviedol Saakašvili. Poznamenal, že má rozsiahle skúsenosti s vyjednávaním s týmito organizáciami, ktoré viedol na rôznych pozíciách.



"Chcem preto pomôcť svojimi skúsenosťami, a preto som prijal návrh prezidenta Zelenského. Ak to parlament schváli, potom je to dobré. Ak existujú v parlamente nejaké pochybnosti, potom musíme spolupracovať iba s parlamentom, pretože tieto veci nepôjdu bez parlamentu. Preto to budem teraz riešiť s členmi parlamentu," vysvetlil Saakašvili.



Saakašvili v stredu na Facebooku oznámil, že Zelenskyj mu ponúkol, aby sa stal podpredsedom ukrajinskej vlády pre reformné otázky.



Podľa rozhlasovej stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) Saakašvili už o možnej spolupráci s ukrajinskou vládou rokoval aj s jej predsedom Denisom Šmyhaľom.



Ponuku od Zelenského označil Saakašvili za veľkú česť a pripomenul, že vo voľbách súčasného ukrajinského prezidenta podporil. Saakašvili dodal, že podľa jeho názoru je Zelenského tím "pre Ukrajinu veľkou nádejou".



Podpredsedníčka poslaneckého klubu proprezidentskej strany Sluha národa Jevhenija Kravčuková pre denník Novoje vremia potvrdila, že Saakašvili dostal ponuku na vicepremiérsky post. Dodala, že Saakašvili sa už tento piatok stretne s poslancami vládnej strany a predstaví im svoj program.



Saakašvili nie je v ukrajinskej politike nováčikom - v máji 2015 sa stal gubernátorom Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny. Do funkcie ho vymenoval vtedajší prezident Petro Porošenko, ktorý mu udelil aj ukrajinské občianstvo. V roku 2017 však Porošenko obe tieto svoje rozhodnutia zrušil.



V septembri toho istého roku Saakašvili s pomocou svojich prívržencov prenikol z Poľska na územie Ukrajiny a požadoval Porošenkovo odstúpenie z funkcie hlavy štátu.



Ukrajinské úrady následne Saakašvilimu zakázali vstup na územie Ukrajiny, čo Saakašvili označil za protizákonné.



Občianstvo mu v máji roku 2018, krátko po svojom zvolení za prezidenta, vrátil Volodymyr Zelenskyj.



Kandidatúru Saakašviliho na funkciu vo vláde musí odobriť ukrajinský parlament. Očakáva sa, že sa tak stane na plenárnom zasadnutí v piatok 24. apríla, dodala RFE/RL.