< sekcia Zahraničie
Saakašviliho premiestnili z kliniky späť do väzenia
Saakašvili, ktorý bol hlavou štátu v rokoch 2004-13, sa od mája 2022 nachádzal na súkromnej klinike Vivamedi v Tbilisi.
Autor TASR
Tbilisi 13. novembra (TASR) — Gruzínskeho exprezidenta Michaila Saakašviliho, ktorý si odpykáva 12,5-ročný trest odňatia slobody, previezli v stredu zo súkromnej kliniky späť do väzenia. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Saakašvili, ktorý bol hlavou štátu v rokoch 2004-13, sa od mája 2022 nachádzal na súkromnej klinike Vivamedi v Tbilisi, kam ho previezli po 51-dňovej hladovke.
Gruzínska väzenská služba vo vyhlásení uviedla, že Saakašviliho zdravotný stav je „uspokojivý“ a už si nevyžaduje hospitalizáciu. Dodala, že rozhodnutie o jeho návrate do väzenia bolo prijaté v súlade s odporúčaním lekárov.
Saakašviliho zadržali v Gruzínsku v októbri 2021 krátko po návrate z exilu na Ukrajine, kde mu udelili občianstvo a v rokoch 2015 a 2016 tam pôsobil ako gubernátor Odeskej oblasti. Bol odsúdený za zneužitie moci vo viacerých kauzách, pričom verdikty považuje za politicky motivované.
Európsky parlament opakovane vyzval na Saakašviliho prepustenie. Ľudskoprávna organizácia Amnesty International považuje zaobchádzanie s ním za „zjavnú politickú pomstu“.
Gruzínska prokuratúra minulý týždeň začala trestné stíhanie voči ôsmim popredným opozičným predstaviteľom vrátane Saakašviliho, ktorých obvinila z podnecovania zmeny režimu v krajine a z napomáhania cudzím mocnostiam.
Gruzínsko sa od minuloročných parlamentných volieb, ktoré boli podľa opozície zmanipulované v prospech vládnucej strany Gruzínsky sen, zmieta v politickej kríze. Vláda odvtedy zintenzívnila represie proti svojim oponentom a vo väzení sa ocitli viacerí opoziční politici, aktivisti a novinári.
Saakašvili, ktorý bol hlavou štátu v rokoch 2004-13, sa od mája 2022 nachádzal na súkromnej klinike Vivamedi v Tbilisi, kam ho previezli po 51-dňovej hladovke.
Gruzínska väzenská služba vo vyhlásení uviedla, že Saakašviliho zdravotný stav je „uspokojivý“ a už si nevyžaduje hospitalizáciu. Dodala, že rozhodnutie o jeho návrate do väzenia bolo prijaté v súlade s odporúčaním lekárov.
Saakašviliho zadržali v Gruzínsku v októbri 2021 krátko po návrate z exilu na Ukrajine, kde mu udelili občianstvo a v rokoch 2015 a 2016 tam pôsobil ako gubernátor Odeskej oblasti. Bol odsúdený za zneužitie moci vo viacerých kauzách, pričom verdikty považuje za politicky motivované.
Európsky parlament opakovane vyzval na Saakašviliho prepustenie. Ľudskoprávna organizácia Amnesty International považuje zaobchádzanie s ním za „zjavnú politickú pomstu“.
Gruzínska prokuratúra minulý týždeň začala trestné stíhanie voči ôsmim popredným opozičným predstaviteľom vrátane Saakašviliho, ktorých obvinila z podnecovania zmeny režimu v krajine a z napomáhania cudzím mocnostiam.
Gruzínsko sa od minuloročných parlamentných volieb, ktoré boli podľa opozície zmanipulované v prospech vládnucej strany Gruzínsky sen, zmieta v politickej kríze. Vláda odvtedy zintenzívnila represie proti svojim oponentom a vo väzení sa ocitli viacerí opoziční politici, aktivisti a novinári.