Bývalý gruzínsky prezident Saakašvili po 7 týždňoch ukončí hladovku

Na snímke gruzínski opoziční demonštranti s gruzínskymi vlajkami a vlajkami EÚ počas zhromaždenia na podporu gruzínskeho exprezidenta Michaila Saakašviliho v Tbilisi 19. novembra 2021. Foto: TASR/AP

Tbilisi 19. novembra (TASR) - Bývalého gruzínskeho prezidenta Michaila Saakašviliho prevezú v piatok z väzenskej do vojenskej nemocnice v meste Gori, kde ukončí svoju hladovku, ktorú začal 1. októbra. Novinárom to povedal jeho právnik Nika Gvaramia. Sedemtýždňová hladovka spôsobila Saakašvilimu neurologické problémy, dodala agentúra AP.oznámil Gvaramia.Na Saakašviliho prevoz do vojenskej nemocnice dala v piatok súhlas gruzínska vláda. Rozhodla sa tak aj pod tlakom exprezidentových priaznivcov, ktorí sa preňho domáhali lepšej zdravotnej starostlivosti - aspoň v bežnej nemocnici, keď nie na súkromnej klinike.Saakašviliho právnici i jeho osobný lekár opakovane upozorňovali na riziko zhoršenia jeho zdravotného stavu, dokonca aj na nezvratné poškodenie jeho zdravia. Médiá vo štvrtok informovali, že Saakašvili spadol a stratil vedomie. Došlo k tomu na konci štvrtkovej návštevy jeho právnika vo väzení.Kancelária gruzínskeho ombudsmana pre ľudské práva uviedla, že Saakašviliho pád bol spôsobený stavom nazývaným Wernickeho encefalopatia, ktorú vyvoláva nedostatok vitamínu B a môže viesť k problémom so zrakom a motorikou.Saakašviliho zatkli a uväznili 1. októbra, krátko po návrate z exilu na Ukrajine. Odvtedy drží hladovku na protest proti svojmu väzobnému stíhaniu, ktoré považuje za politicky motivované.