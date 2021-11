Saakašviliho previezli do vojenskej nemocnice, chce ukončiť hladovku

Tbilisi 20. novembra (TASR) - Bývalého gruzínskeho prezidenta Michaila Saakašviliho, ktorý od svojho zatknutia v októbri drží hladovku, previezli v piatok večer miestneho času z väzenskej do vojenskej nemocnice v gruzínskom meste Gori. Informovala o tom agentúra DPA.



Informáciu o prevezení Saakašviliho potvrdil jeden z jeho právnikov. Ďalší jeho právnik uviedol, že bývalý prezident má v úmysle hladovku ukončiť a začať jesť.



Na Saakašviliho prevoz do vojenskej nemocnice dala v piatok súhlas gruzínska vláda. Rozhodla sa tak aj pod tlakom exprezidentových priaznivcov, ktorí sa preňho domáhali lepšej zdravotnej starostlivosti.



O zdravotnom stave exprezidenta prichádzali protichodné správy. Zatiaľ čo skupina lekárov poverených gruzínskou ombudsmankou Nino Lomjariovou hlásila, že Saakašviliho stav je kritický, lekári vo väznici tieto tvrdenia odmietali.



Saakašviliho právnici i jeho osobný lekár opakovane upozorňovali na riziko zhoršenia jeho zdravotného stavu, dokonca aj na nezvratné poškodenie jeho zdravia. Médiá vo štvrtok informovali, že Saakašvili spadol a stratil vedomie. Došlo k tomu na konci štvrtkovej návštevy jeho právnika vo väzení.



Kancelária gruzínskej ombudsmanky uviedla, že Saakašviliho pád bol spôsobený stavom nazývaným Wernickeho encefalopatia, ktorú vyvoláva nedostatok vitamínu B a môže viesť k problémom so zrakom a motorikou.



Saakašviliho zatkli a uväznili 1. októbra, krátko po návrate z exilu na Ukrajine. Odvtedy drží hladovku na protest proti svojmu väzobnému stíhaniu, ktoré považuje za politicky motivované.