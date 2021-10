Gruzínska opozícia po porážke v komunálnych voľbách hovorí o podvodoch

Tbilisi 31. októbra (TASR) - V druhom kole gruzínskych komunálnych volieb tesne zvíťazila vládnuca strana Gruzínsky sen. Kandidátov opozičnej strany Zjednotené národné hnutie (UNM) zadržiavaného exprezidenta Michaila Saakašviliho porazila vo všetkých okrem jednej obce. Oznámila to v nedeľu tamojšia volebná komisia, z ktorej vyhlásenia citovala agentúra AFP.



V sobotňajšom druhom kole volieb sa rozhodovalo o starostoch viacerých miest vrátane metropoly Tbilisi a o zložení niektorých miestnych zastupiteľstiev.



Saakašviliho UNM však výsledky neuznala a vládnucu stranu obvinila z volebných podvodov. Líder UNM Nikanor Melia, ktorý kandidoval za starostu v metropole Tbilisi, obyvateľov hlavného mesta yzval, aby prišli v nedeľu podvečer protestovať pred parlament.



Premiér Irakli Garibašvili naopak svojej strane Gruzínsky sen zablahoželal k volebnému víťazstvu.



V prvom kole komunálnych volieb, ktoré sa konalo 2. októbra, zvíťazil vládnuci Gruzínsky sen. Vo viacerých veľkých mestách, vrátane Tbilisi, kde sa však starostu nepodarilo zvoliť na prvýkrát, išli do druhého kola s náskokom práve kandidáti Saakašviliho UNM.



Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) po prvom kole komunálnych volieb vyhlásila, že hlasovanie bolo poznačené obvineniami zo zastrašovania, podvodov a ďalších neregulárností. Po druhom kole tieto obavy zopakovala, avšak jej pozorovatelia zároveň uviedli, že po technickej stránke bolo hlasovanie dobre zvládnuté.



Saakašviliho zatkli a uväznili 1. októbra, krátko po návrate z exilu na Ukrajine. Od vtedy drží hladovku na protest proti svojmu väzobnému stíhaniu, ktoré považuje za politicky motivované. Lekári ho pritom nedávno upozornili na riziko nezvratného poškodenia zdravia.



Prepustenie Saakašviliho žiadali aj desaťtisíce účastníkov protivládnej demonštrácie, ktorá sa konala v Tbilisi 14. októbra a podľa AFP bola najväčším takýmto protestom v Gruzínsku za ostatné desaťročie.



Michail Saakašvili už dávnejšie oznámil zámer vrátiť z Ukrajiny sa do vlasti pred prvým kolom októbrových komunálnych volieb, ktoré boli vnímané ako kľúčový test popularity vládnej strany Gruzínsky sen premiéra Garibašviliho. Miestne úrady pritom opakovane varovali, že exprezidenta zadržia ihneď, ako prekročí hranice.



Saakašvili bol gruzínskym prezidentom od roku 2004 do roku 2013 a do zahraničia odišiel niekoľko dní pred koncom svojho funkčného obdobia. V roku 2018 bol gruzínskym súdom v neprítomnosti odsúdený v dvoch prípadoch zneužitia funkcie a odsúdený na šesť rokov väzenia. Vo vlasti ho teraz zrejme čakajú súdne procesy v ďalších dvoch prípadoch zneužívania právomocí a obvinenie z nedovoleného prekročenia štátnych hraníc Gruzínskej republiky. Saakašvili popiera všetky vznesené obvinenia.