Saakašviliho advokát: Môj mandant by mohol dostať milosť

Tbilisi 17. októbra (TASR) - Zdravotný stav bývalého gruzínskeho prezidenta Michaila Saakašviliho, ktorý už 17. deň drží vo väzenskej cele protestnú hladovku, sa zhoršuje, povedal v nedeľu podľa agentúry Interfax exprezidentov osobný lekár Nikoloz Kipšidze.



„Jeho zdravotný stav sa zhoršuje, čo bolo celkom predvídateľné," povedal lekár s tým, že Saakašvili nemieni hladovku ukončiť a je morálne pevný. Kipšidze dodal, že Saakašvilimu sa ťažko pohybuje a je veľmi bledý v tvári, ale nateraz "nie je potrebný žiadny naliehavý lekársky zásah".



Saakašvili, ktorý niekoľko rokov žil na Ukrajine, pricestoval do Gruzínska tajne 29. septembra, krátko pred komunálnymi voľbami. Gruzínska polícia ho zadržala 1. októbra v Tbilisi. Momentálne je vo väzení v meste Rustavi.



Saakašvili bol gruzínskym prezidentom v rokoch 2004-13. Do zahraničia odišiel niekoľko dní pred koncom svojho funkčného obdobia. Následne ho v neprítomnosti odsúdili na tri roky väzenia za zneužitie právomocí. Bývalý prezident navyše čelí aj ďalším obvineniam, ktoré odmieta ako vymyslené.



Exprezident má v krajine stále veľa priaznivcov, ktorí od jeho uväznenia zorganizovali už viacero mohutných zhromaždení na jeho podporu a za jeho prepustenie na slobodu. Mobilizujú sa však aj jeho odporcovia, ktorí žiadajú jeho stíhanie.



Saakašviliho advokát Beka Basilaja v nedeľu vyhlásil, že prezidentka Salome Zurabišviliová by mohla jeho mandantovi udeliť milosť, o čo ju žiadali aj účastníci mohutnej demonštrácie, ktorá sa konala 14. októbra v centre Tbilisi.



Právnik dodal, že prezidentka síce tvrdila, že nie je na takýto krok pripravená, ale "to bolo pred tým". Argumentoval, že v Tbilisi sa minulý týždeň konalo "také zhromaždenie, aké sa v gruzínskej histórii dajú spočítať na prstoch jednej ruky". Naznačil, že hlava štátu by nemala ignorovať želanie takej masy ľudí.