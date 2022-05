Saakašvilimu bez riadnej zdravotnej pomoci hrozí smrť, varujú lekári

Tbilisi 6. mája (TASR) - Gruzínski lekári v piatok varovali, že väznenému bývalému prezidentovi a opozičnému lídrovi Michailovi Saakašvilimu hrozí bez poskytnutia primeranej zdravotnej starostlivosti smrť. TASR prevzala správu od agentúry AFP.



Skupina nezávislých lekárov po vyšetrení Saakašviliho uviedla, že sa u neho rozvinulo niekoľko chorôb, pričom nedostal adekvátnu lekársku starostlivosť a je pravidelne "vystavovaný psychickému a fyzickému tlaku". Bývalému gruzínskemu prezidentovi lekári diagnostikovali mozgové ochorenie Wernického encefalopatiu, anorexiu, posttraumatickú stresovú poruchu a akútnu gastritídu.



Vyzvali, aby bol urgentne prevezený do moderného rehabilitačného centra "v prostredí bez stresových faktorov". V opačnom prípade hrozí bývalému gruzínskemu prezidentovi riziko rozvoja neurologickej poruchy, ktorá by mohla viesť k demencii, zlyhaniu viacerých orgánov a smrti.



Prozápadne orientovaný Saakašvili bol gruzínskym prezidentom od roku 2004 do roku 2013, keď len niekoľko dní pred koncom svojho funkčného obdobia opustil Gruzínsko. Následne ho vo vlasti v neprítomnosti odsúdili na niekoľko rokov väzenia za údajné zneužívanie právomocí. Podľa samotného Saakašviliho však ide o politicky motivovaný verdikt. Už vlani absolvoval 51 dní trvajúcu protestnú hladovku, ktorá výrazne zhoršila jeho zdravotný stav.



Medzinárodná ľudskoprávna organizácia Amnesty International označila zaobchádzanie gruzínskej vlády so Saakašvilim za "zjavnú politickú pomstu".