Saakašvilimu sa pre neľudské zaobchádzanie vo väzení zhoršil stav

Michail Saakašvili, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke gruzínski opoziční demonštranti s gruzínskymi vlajkami a vlajkami EÚ počas zhromaždenia na podporu gruzínskeho exprezidenta Michaila Saakašviliho v Tbilisi 19. novembra 2021. Foto: TASR/AP

Tbilisi 19. decembra (TASR) - Zdravie uväzneného vodcu gruzínskej opozície a exprezidenta Michaila Saakašviliho bolo v dôsledku zlého zaobchádzania vo väzbe vážne poškodené, uviedlo v sobotu nezávislé lekárske konzílium.Ako pripomenula agentúra AFP, Saakašvili odmietal jedlo 50 dní na protest proti svojmu uväzneniu pre kauzu, v ktorej je v Gruzínsku stíhaný a ktorú on sám považuje za politicky motivovanú.Tento 53-ročný prozápadný reformátor odvolal svoju hladovku po tom, čo ho - v kritickom stave - previezli z väzenia do vojenskej nemocnice v meste Gori na východe Gruzínska.Lekári, ktorí ho vyšetrovali, konštatovali, že "" sa uňho rozvinulo mnoho neurologických problémov. Lekári vo svojom vyhlásení uviedli, že mu okrem iného diagnostikovali potenciálne život ohrozujúce ochorenie mozgu - Wernickeho encefalopatiu - a posttraumatickú stresovú poruchu (PTSD).Členka nezávislého konzília, psychiatrička Mariam Jiškarianiová, pre agentúru AFP povedala, že Saakašvili dostal". "spresnila.Začiatkom novembra Saakašvili povedal, že bol vystavený psychickému mučeniu, ktoré zahŕňalo vyhrážky smrťou, odopieranie spánku a fyzické násilie." povedal.Gruzínska štátna inšpekčná služba minulý týždeň vo vyhlásení uviedla, že "so Saakašvilim.Exprezidenta zadržali 1. októbra po jeho návrate do Gruzínska, kde sa proti nemu vedie viacero trestných konaní.Saakašviliho už vo vlasti v neprítomnosti odsúdili za vraždu bankára Sandra Girgvlianiho a zbitie poslanca Valerija Gelašviliho. Kým v prvom prípade bol Saakašvili odsúdený na tri roky väzenia, v druhej kauze dostal šesť rokov väzenia.Okrem toho figuruje aj v kauzách, ako je rozohnanie opozičného mítingu zo 7. novembra 2007, pogrom v spoločnosti Imedi TV a sprenevera financií zo štátneho rozpočtu, ktorými sa zaoberajú gruzínske súdy.