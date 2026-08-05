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Saar cestuje do Latinskej Ameriky, kde sa Izrael snaží prehĺbiť vzťahy

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Na snímke izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar Foto: TASR - Martin Baumann

Saar ako prvý izraelský minister zahraničných vecí za posledných 44 rokov navštívi Ekvádor.

Autor TASR
Tel Aviv 5. augusta (TASR) - Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar navštívi Ekvádor a Kolumbiu v snahe posilniť vzťahy s latinskoamerickými štátmi, na čele ktorých sú pravicoví politici. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Saar ako prvý izraelský minister zahraničných vecí za posledných 44 rokov navštívi Ekvádor. V piatok sa zúčastní na inaugurácii novozvoleného prezidenta Kolumbie Abelarda de la Espriellu. V pondelok tiež telefonoval s novou prezidentkou Peru Keiko Fujimoriovou.

„Prostredníctvom odhodlaných a systematických diplomatických snáh sme uspeli v posilnení a obnovení izraelských vzťahov s mnohými krajinami v Latinskej Amerike,“ uviedol Saar.

Nový kolumbiský prezident De la Espriella ako blízky spojenec amerického prezidenta Donalda Trumpa sľúbil, že presunie kolumbijské veľvyslanectvo v Izraeli do Jeruzalema. Rovnaký krok už v minulosti urobili USA a niekoľko ďalších krajín.

V prípade Kolumbie ide o zásadný posun oproti politike odchádzajúceho ľavicového prezidenta Gustava Petra, ktorý kvôli vojne v Pásme Gazy prerušil vzťahy s Izraelom.

Ďalším otvoreným podporovateľom Izraela v Latinskej Amerike je prezident Argentíny Javier Milei, ktorý tiež sľúbil presunúť veľvyslanectvo do Jeruzalema. K zmene dosiaľ nedošlo, údajne pre plány izraelskej spoločnosti na ťažbu ropy na Falklandských ostrovoch. V súčasnosti britské ostrovy Argentína označuje ako Malvíny a robí si na ne nároky; v roku 1982 sa ich vojensky neúspešne pokúsila získať pod svoju správu.

AFP konštatuje, že Izrael si upevňuje pozície v Latinskej Amerike v čase, keď je vystavený ostrej kritike za vojnu proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy.
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