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Saar cestuje do Latinskej Ameriky, kde sa Izrael snaží prehĺbiť vzťahy
Saar ako prvý izraelský minister zahraničných vecí za posledných 44 rokov navštívi Ekvádor.
Autor TASR
Tel Aviv 5. augusta (TASR) - Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar navštívi Ekvádor a Kolumbiu v snahe posilniť vzťahy s latinskoamerickými štátmi, na čele ktorých sú pravicoví politici. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Saar ako prvý izraelský minister zahraničných vecí za posledných 44 rokov navštívi Ekvádor. V piatok sa zúčastní na inaugurácii novozvoleného prezidenta Kolumbie Abelarda de la Espriellu. V pondelok tiež telefonoval s novou prezidentkou Peru Keiko Fujimoriovou.
„Prostredníctvom odhodlaných a systematických diplomatických snáh sme uspeli v posilnení a obnovení izraelských vzťahov s mnohými krajinami v Latinskej Amerike,“ uviedol Saar.
Nový kolumbiský prezident De la Espriella ako blízky spojenec amerického prezidenta Donalda Trumpa sľúbil, že presunie kolumbijské veľvyslanectvo v Izraeli do Jeruzalema. Rovnaký krok už v minulosti urobili USA a niekoľko ďalších krajín.
V prípade Kolumbie ide o zásadný posun oproti politike odchádzajúceho ľavicového prezidenta Gustava Petra, ktorý kvôli vojne v Pásme Gazy prerušil vzťahy s Izraelom.
Ďalším otvoreným podporovateľom Izraela v Latinskej Amerike je prezident Argentíny Javier Milei, ktorý tiež sľúbil presunúť veľvyslanectvo do Jeruzalema. K zmene dosiaľ nedošlo, údajne pre plány izraelskej spoločnosti na ťažbu ropy na Falklandských ostrovoch. V súčasnosti britské ostrovy Argentína označuje ako Malvíny a robí si na ne nároky; v roku 1982 sa ich vojensky neúspešne pokúsila získať pod svoju správu.
AFP konštatuje, že Izrael si upevňuje pozície v Latinskej Amerike v čase, keď je vystavený ostrej kritike za vojnu proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy.
Saar ako prvý izraelský minister zahraničných vecí za posledných 44 rokov navštívi Ekvádor. V piatok sa zúčastní na inaugurácii novozvoleného prezidenta Kolumbie Abelarda de la Espriellu. V pondelok tiež telefonoval s novou prezidentkou Peru Keiko Fujimoriovou.
„Prostredníctvom odhodlaných a systematických diplomatických snáh sme uspeli v posilnení a obnovení izraelských vzťahov s mnohými krajinami v Latinskej Amerike,“ uviedol Saar.
Nový kolumbiský prezident De la Espriella ako blízky spojenec amerického prezidenta Donalda Trumpa sľúbil, že presunie kolumbijské veľvyslanectvo v Izraeli do Jeruzalema. Rovnaký krok už v minulosti urobili USA a niekoľko ďalších krajín.
V prípade Kolumbie ide o zásadný posun oproti politike odchádzajúceho ľavicového prezidenta Gustava Petra, ktorý kvôli vojne v Pásme Gazy prerušil vzťahy s Izraelom.
Ďalším otvoreným podporovateľom Izraela v Latinskej Amerike je prezident Argentíny Javier Milei, ktorý tiež sľúbil presunúť veľvyslanectvo do Jeruzalema. K zmene dosiaľ nedošlo, údajne pre plány izraelskej spoločnosti na ťažbu ropy na Falklandských ostrovoch. V súčasnosti britské ostrovy Argentína označuje ako Malvíny a robí si na ne nároky; v roku 1982 sa ich vojensky neúspešne pokúsila získať pod svoju správu.
AFP konštatuje, že Izrael si upevňuje pozície v Latinskej Amerike v čase, keď je vystavený ostrej kritike za vojnu proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy.