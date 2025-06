Saar: Cieľom operácie Izraela nie je zmeniť režim v Iráne

Jeruzalem 15. júna (TASR) – Cieľom operácie izraelskej armády v Iráne nie je zmena tamojšieho režimu, uviedol v nedeľu izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



„O tom musia rozhodnúť Iránci,“ povedal Saar v rozhovore pre televíziu CNN. Priblížil, že izraelský bezpečnostný kabinet stanovil, že cieľom je likvidácia jadrového programu Iránu a minimalizácia hrozby, ktorú predstavujú jeho balistické rakety.



„Myslím si, že to, čo robíme ako spojenec USA a celej západnej civilizácie, je rozhodujúce pre stabilitu v tejto časti sveta,“ vyhlásil šéf izraelskej diplomacie. „Z našich dejín sa môžeme poučiť, že ak niekto povie ‚Zlikvidujem Židov‘, berte ho za slovo,“ dodal.



Saar tiež tvrdil, že Irán by bol do šiestich mesiacov schopný vyrobiť až deväť jadrových bômb.



CNN uviedla, že poskytnúť rozhovor pre stanicu mal aj iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí, ktorý to však musel na poslednú chvíľu zrušiť.



Podobne ako Saar sa podľa agentúry Reuters v nedeľu vyjadril hovorca izraelskej armády, ktorý povedal, že cieľom operácie v Iráne nie je zmena režimu, ale odstrániť schopnosti režimu v Teheráne zničiť Izrael.