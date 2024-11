Šéf izraelskej diplomacie: Nastal pokrok v otázke prímeria v Libanone

Tel Aviv 11. novembra (TASR) - Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar v pondelok vyhlásil, že došlo k istému pokroku v otázke prímeria v Libanone, pričom tamojšie médiá priniesli správu o schválení návrhu o prímerí izraelskou vládou. Libanonské hnutie Hizballáh však tieto informácie poprelo a uviedlo, že žiaden návrh nedostalo. TASR sa odvoláva na agentúry Reuters a AFP.



"Podľa mojich informácií zatiaľ do Libanonu ani k nám v tejto súvislosti nedorazilo nič oficiálne," reagoval Hizballáh na medializované správy vo vyhlásení.



Gideon Saar spresnil, že v tejto súvislosti spolupracuje Izrael so Spojenými štátmi. Hlavnou výzvou však bude podľa jeho slov realizovať všetko, čo bude dohodnuté.



Izraelský minister zahraničných vecí v pondelok počas tlačovej konferencii spomenul aj ďalšie témy. Podľa jeho slov nie je v súčasnosti reálne vytvorenie suverénneho palestínskeho štátu, a to ani v prípade normalizácii vzťahov s arabskými krajinami. Takýto štát by bol podľa neho "štátom Hamasu". Ďalej dodal, že najdôležitejšou úlohou pre budúcnosť regiónu je zabrániť Iránu získať jadrové zbrane.