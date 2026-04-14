Saar: Izrael má záujem o mier a normalizáciu vzťahov s Libanonom
Hizballáh podľa Saara 2. marca napadol Izrael proti vôli libanonskej vlády.
Autor TASR
Jeruzalem 14. apríla (TASR) - Izrael má podľa svojho ministra zahraničných vecí Gideona Saara záujem o mier a normalizáciu vzťahov s Libanonom. Bráni tomu však militantné hnutie Hizballáh, proti ktorému Izrael od začiatku marca vedie ďalšiu vojnu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Chceme dosiahnuť mier a normalizáciu vzťahov s Libanonom. Izrael a Libanon nemajú medzi sebou žiadne zásadné spory. Problémom je Hizballáh,“ povedal Saar na tlačovej konferencii po boku svojho českého rezortného kolegu Petra Macinku.
Hizballáh podľa Saara 2. marca napadol Izrael proti vôli libanonskej vlády. „Problém týkajúci sa bezpečnosti Izraela je zároveň problémom týkajúcim sa suverenity Libanonu,“ zdôraznil. „Ide o Hizballáh, je to ten istý problém. A tento problém je potrebné vyriešiť, aby sme mohli prejsť do ďalšej fázy,“ myslí si šéf izraelskej diplomacie.
Minister sa tak vyjadril krátko pred začiatkom stretnutia medzi americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom s veľvyslancami Izraela a Libanonu vo Washingtone. Diskutovať budú o možnosti začatia priamych rokovaní medzi oboma krajinami. Libanon uviedol, že chce stretnutie veľvyslancov využiť na to, aby presadil prímerie vo vojne medzi Izraelom a Hizballáhom, do ktorej bol zatiahnutý. Libanon a Izrael sa vzájomne neuznávajú a pôjde tak o prvé priame stretnutie diplomatov oboch štátov za desaťročia.
Hizballáh už vyhlásil, že preňho nebudú záväzné výsledky priamych rokovaní medzi predstaviteľmi Libanonu a USA .
