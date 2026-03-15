Saar: Izrael neplánuje priame rokovania s Libanonom

Na snímke Gideon Saar. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Tel Aviv 15. marca (TASR) - Izrael v najbližších dňoch neplánuje viesť priame rokovania s Libanonom o ukončení bojov, vyhlásil v nedeľu izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AFP a stanice Sky News.

Izraelský denník Haarec v sobotu s odvolaním sa na dva nemenované zdroje napísal, že zástupcovia Izraela a Libanonu by mali v najbližších dňoch viesť priame rokovania. Išlo by o prvé rozhovory od začiatku americko-izraelských útokov na Irán. „Odpoveď je nie,“ reagoval na tieto správy minister Saar.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron pritom v sobotu ponúkol, že mierové rozhovory by sa mohli uskutočniť v Paríži. Podľa jeho slov je Libanon pripravený rokovať.

Izrael vystupňoval svoje útoky na Libanon po tom, ako Iránom podporované militantné hnutie Hizballáh 2. marca vypálilo niekoľko rakiet na Izrael. Išlo o odvetu za zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího z 28. februára. Spojené štáty a Izrael v ten deň spoločne zaútočili na Irán, ktorý následne reagoval odvetnými údermi na americké a izraelské ciele v regióne Blízkeho východu a Perzského zálivu.

Libanonské ministerstvo zdravotníctva v sobotu oznámilo, že pri izraelských útokoch od začiatku konfliktu zahynulo najmenej 826 ľudí a 2009 utrpelo zranenia. V krajine bolo vnútorne vysídlených viac než 800.000 ľudí.

Spravodajský server Semafor tiež informoval, že Izraelu údajne dochádzajú prostriedky na zachytávanie balistických rakiet a informoval o tom Spojené štáty. Saar však odmietol aj tieto tvrdenia.
