Saar: Izrael začne rokovania o druhej fáze dohody o prímerí v Gaze

Jeruzalem 18. februára (TASR) - Izrael začne rokovania o druhej fáze dohody o prímerí v Pásme Gazy a výmene rukojemníkov za väzňov tento týždeň, oznámil v utorok minister zahraničných vecí Gideon Saar. Potvrdil, že Izrael žiada úplnú demilitarizáciu tejto palestínskej enklávy. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.



"Včera večer sme mali stretnutie bezpečnostného kabinetu. Rozhodli sme sa otvoriť rokovania o druhej fáze. Stane sa to tento týždeň," povedal Saar o rozhovoroch, ktoré sa pôvodne mali začať 3. februára.



Minister pred novinármi vyhlásil, že Izrael požaduje úplnú demilitarizáciu Gazy a "nebude akceptovať pokračujúcu prítomnosť Hamasu alebo iných teroristických skupín". Nepodporí tiež plán, v ktorom by kontrola nad Pásmom Gazy prešla z Hamasu na Palestínsku samosprávu.



Saar dodal, že Izrael vie o alternatívnom pláne arabských štátov pre Pásmo Gazy, ktorý predložili voči návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého by kontrolu mali prevziať USA. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu povedal, že takúto myšlienku stojí za to preskúmať.



Prvá fáza dohody o prímerí medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy platí od 19. januára do 1. marca. Hamas má počas nej prepustiť celkovo 33 izraelských rukojemníkov, ktorých zadržiavajú militanti v Gaze, za palestínskych väzňov zadržiavaných v Izraeli.



Druhá fáza rokovaní predpokladá dohodu o prepustení všetkých zostávajúcich izraelských rukojemníkov, ktorí sú ešte nažive, a o definitívnom ukončení vojny v Pásme Gazy. Tretia fáza sa zameria na jeho rekonštrukciu.