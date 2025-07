Saar: Nemožno premárniť žiadnu príležitosť na oslobodenie rukojemníkov

Tel Aviv 2. júla (TASR) - Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar v stredu uviedol, že by sa nemala premárniť žiadna príležitosť na oslobodenie rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy. Vyjadril sa tak po tom, ako americký prezident Donald Trump oznámil, že Izrael súhlasí s podmienkami 60-dňového prímeria. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Veľká väčšina vlády a obyvateľstva podporuje plán na oslobodenie rukojemníkov. Ak sa naskytne príležitosť, nesmieme ju premárniť!“ napísal šéf izraelskej diplomacie na sieti X.



Trump v utorok na svojej platforme Truth Social oznámil, že jeho zástupcovia sa stretli s izraelskými predstaviteľmi. „Izrael súhlasil s podmienkami potrebnými na uzavretie 60-dňového prímeria, počas ktorého budeme pracovať so všetkými stranami na ukončení vojny,“ napísal Trump. Záverečný návrh podľa neho predložia sprostredkovatelia Katar a Egypt. Šéf Bieleho domu zároveň vyzval Hamas, aby súhlasil so spomínaným prímerím.



Vojna v Pásme Gazy trvá už takmer 21 mesiacov a podľa AFP vytvorila hrozné podmienky pre viac ako dva milióny Palestínčanov, kde Izrael nedávno rozšíril svoju vojenskú operáciu.



Izraelská armáda medzičasom pokračovala v útokoch a palestínsky úrad civilnej obrany v stredu hlásil zatiaľ najmenej 14 mŕtvych. Pri nálete na stan vysídlených obyvateľov v oblasti Mawásí pri pobreží Stredozemného mora zahynulo päť členov jednej rodiny. AFP podotkla, že Izrael v decembri 2023 vyhlásil túto oblasť za bezpečnú zónu, avšak opakovane na ňu letecky útočí. Ďalší štyria ľudia zahynuli pri nálete na dom v meste Gaza. Piati ľudia sa stali obeťami izraelského útoku dronom na dom v meste Dajr al-Balah.



Armáda pre AFP uviedla, že nemá dostatok informácii na to, aby sa mohla vyjadriť ku konkrétnym správam o útokoch. Vyhlásila však, že pracuje na likvidácii vojenských kapacít Hamasu v súlade s medzinárodným právom a prijíma primerané opatrenia na zmiernenie ujmy civilistov.



Hamas počas útoku na Izrael zo 7. októbra 2023, po ktorom vypukla vojna v Pásme Gazy, uniesol na palestínske územie 251 rukojemníkov. V zajatí militantov je ešte 49 z nich, pričom 27 je podľa izraelskej armády mŕtvych. Vojna v Pásme Gazy si podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva vyžiadala na palestínskej strane 56.647 obetí.