Saar oficiálne pokarhal holandského veľvyslanca za kroky Amsterdamu

Tel Aviv 29. júla (TASR) - Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar v utorok oficiálne pokarhal veľvyslanca Amsterdamu. Reagoval tak na holandskú kritiku Izraela za zaobchádzanie s Palestínčanmi a zákaz vstupu do Holandska pre dvoch izraelských ministrov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Saar v príspevku na platforme X uviedol, že holandská vláda „sa rozhodla premeniť dlhoročné priateľstvo s Izraelom na otvorené nepriateľstvo voči nemu, a to práve v jeho ťažkom období, pravdepodobne pre politické záujmy“.



Holandská vláda v pondelok neskoro večer oznámila, že si predvolá izraelského veľvyslanca v Holandsku, aby odsúdila „neúnosnú a neobhájiteľnú“ situáciu v Pásme Gazy. Zároveň zakázala krajne pravicovým izraelským ministrom Becalelovi Smotričovi a Itamarovi Ben Gvirovi vstup do krajiny, píše AFP. Obvinila ich z opakovaného podnecovania k násiliu voči Palestínčanom.



Holandský minister zahraničných vecí Caspar Veldkamp v pondelok podľa webu Politico v liste parlamentu oznámil, že obaja ministri budú označení za „nežiaducich cudzincov v schengenskom systéme“.



Reuters pripomína, že Smotrič a Ben Gvir majú zákaz vstupu aj do Británie, Kanady, Austrálie, Nórska a na Nový Zéland. Tento mesiac im zakázalo vstup aj Slovinsko.