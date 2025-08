Saar: Rukojemníci v Gaze by mali byť prioritou svetovej politiky

Jeruzalem 4. augusta (TASR) - Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar v pondelok vyhlásil, že otázka rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy by mala stáť na poprednom mieste svetovej agendy. O tejto téme plánuje hovoriť aj na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady (BR) OSN v New Yorku. TASR sa odvoláva na správu agentúry AFP.



„Svet musí skoncovať s fenoménom únosov civilistov. Táto téma musí byť v centre svetovej pozornosti,“ povedal Saar počas tlačového brífingu. Ešte v pondelok preto odletí do New Yorku, aby sa osobne zúčastnil na utorkovom zasadnutí BR OSN venovanom situácii rukojemníkov.



Palestínske hnutie Hamas počas teroristického útoku na Izrael 7. októbra 2023 unieslo 251 rukojemníkov. Podľa izraelskej armády sa stále nachádza v Pásme Gazy 49 a z nich je 27 pravdepodobne mŕtvych.



Zasadnutie BR OSN sa koná v reakcii na videá zverejnené minulý týždeň militantnými skupinami Hamas a Palestínsky islamský džihád. Zábery vychudnutých rukojemníkov vyvolali v Izraeli vlnu pobúrenia a opätovne rozprúdili diskusiu o potrebe prímeria v Pásme Gazy a dohody o prepustení unesených.



Ozbrojené krídlo Hamasu uviedlo, že rukojemníci dostávajú rovnakú stravu ako bojovníci a zo zodpovednosti za ich stav obvinilo izraelské úrady. Tie od ukončenia prímeria v marci tohto roka zaviedli úplnú blokádu dodávok humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. V máji Izrael povolil čiastočné obnovenie dodávok, humanitárne organizácie však upozorňujú, že sú stále nedostatočné.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v tejto súvislosti v nedeľu požiadal Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) o sprostredkovanie dodávok potravín pre zadržiavaných. Hamas reagoval, že MVČK umožní prístup k rukojemníkom, ak sa otvoria humanitárne koridory pre pomoc vo všetkých oblastiach Pásma Gazy.