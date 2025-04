Saar: Plán Francúzska uznať palestínsky štát je odmenou za teror

Tel Aviv 10. apríla (TASR) - Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar v stredu kritizoval oznámenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že Paríž by mohol do júna uznať Palestínu ako štát. Podľa šéfa izraelskej diplomacie bude tento krok zo strany Francúzska „odmenou za teror,“ píše TASR podľa správy agentúry AFP.



„Jednostranné uznanie fiktívneho palestínskeho štátu akoukoľvek krajinou bude cenou za teror a podporou pre (palestínske militantné hnutie) Hamas,“ uviedol Saar na sieti X. „Takéto kroky mier, bezpečnosť a stabilitu v našom regióne nepriblížia, ale naopak: iba ich vzdialia,“ dodal.



Dosiaľ uznáva Palestínu ako štát takmer 150 krajín. Minulý rok v máji uznali palestínsky štát Španielsko, Írsko a Nórsko a v júni Slovinsko. Tento krok bol čiastočne podnietený odsúdením izraelskej vojny v Pásme Gazy, ktorá začala po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023.



Francúzsko by však podľa AFP bolo najvýznamnejšou európskou mocnosťou, ktorá by uznala palestínsky štát. Ide o krok, ktorému sa dlhodobo bránia Spojené štáty. Zástancovia uznania samostatného palestínskeho štátu tvrdia, že ide o nevyhnutný krok na zabezpečenie stability regiónu.



Macron v stredu oznámil, že Francúzsko uzná palestínsky štát v priebehu niekoľkých mesiacov a mohlo by to urobiť počas júnovej konferencie OSN v New Yorku. Ak k tomu Francúzsko pristúpi, bude prvým stálym členom Bezpečnostnej rady OSN, ktorý uzná Palestínu ako štát.



„Naším cieľom je predsedať tejto júnovej konferencii so Saudskou Arábiou, kde by sme mohli dokončiť toto hnutie vzájomného uznania viacerými stranami,“ uviedol Macron. Dodal, že sa chce podieľať na kolektívnej dynamike, ktorá musí taktiež umožniť všetkým tým, ktorí bránia Palestínu, aby uznali Izrael, čo podľa neho mnohí z nich nerobia.



Uznanie palestínskeho štátu by podľa Macrona umožnilo Francúzsku bojovať proti tým, ktorí odmietajú právo Izrael na existenciu, pričom ako príklad uviedol Irán. Umožnilo by tiež zaviazať sa ku kolektívnej bezpečnosti na Blízkom východe.