< sekcia Zahraničie
Saar prerušuje kontakty s Kallasovou pre jej údajné vyjadrenie
Šéf izraelskej diplomacie vo svojom príspevku tvrdí, že Kallasová už nejaký čas „vystupuje voči Izraelskému štátu posadnuto a očividne nespravodlivo“.
Autor TASR
Tel Aviv 18. júna (TASR) - Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar vo štvrtok oznámil, že prerušuje všetky kontakty s vysokou predstaviteľkou Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kajou Kallasovou. Dôvodom sú jej údajné výroky, v ktorých mala prirovnať postup Izraela voči Palestínčanom k niekdajšiemu systému apartheidu v Juhoafrickej republike. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a príspevku Saara na sieti X.
„Nedávno bolo zverejnené, že počas svojej návštevy v Mexiku prirovnala Izrael k rasistickému režimu apartheidu, ktorý kedysi existoval v Juhoafrickej republike,“ napísal Saar. „Preto ako minister zahraničných vecí Izraelského štátu nemám inú možnosť, než prerušiť všetky kontakty s pani Kallasovou, kým neodvolá svoje krivé obvinenie pripomínajúce povery o rituálnych vraždách adresované jedinému židovskému štátu na svete, ktorý je zároveň jediným demokratickým štátom na Blízkom východe,“ dodal.
Šéf izraelskej diplomacie vo svojom príspevku tvrdí, že Kallasová už nejaký čas „vystupuje voči Izraelskému štátu posadnuto a očividne nespravodlivo“.
Saar zároveň vyjadril vďaku „mnohým“ európskym predstaviteľom, ktorí odsúdili „závažný výrok“ Kallasovej. Do dnešného dňa podľa neho šéfka diplomacie Únie tieto slová nepoprela, nevysvetlila a ani nijak nereagovala.
Následne Saar zverejnil príspevky z iných účtov na X, ktoré spomínajú správu portálu Euractiv z 12. júna. V tej sú citovaní nemenovaní predstavitelia a diplomati, ktorí tvrdia, že Kallasová počas návštevy Mexika prirovnala zaobchádzanie Izraela s Palestínčanmi v Pásme Gazy a na Západnom brehu Jordánu s politikou v Juhoafrickej republike v časoch apartheidu.
Kallasová medzičasom reagovala na príspevok izraelského ministra, keď na sieti X napísala, že si váži dialóg s Izraelom a vzájomnú komunikáciu. Podľa jej slov je pripravená pokračovať v tomto duchu s rešpektom a konštruktívne.
„Dialóg je základom diplomacie, najmä keď vznikajú rozdielne názory. EÚ je vždy odhodlaná udržiavať konštruktívne vzťahy s Izraelom,“ uviedla.
Šéfka diplomacie EÚ tiež dodala, že jedinou vestou na dosiahnutie mieru na Blízkom východe je dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskej otázky. „EÚ odsúdila nelegálne izraelské osady na Západnom brehu Jordánu, ktoré čoraz viac sťažujú dosiahnutie tohto cieľa“. To je podľa nej postoj Únie.
Agentúra Reuters pripomína, že EÚ kritizuje rozširovanie izraelských osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu. V máji preto uvalila sankcie na tri osoby a štyri subjekty zodpovedné za „vážne a systematické porušovanie ľudských práv voči Palestínčanom na Západnom brehu Jordánu“. Saar v tom čase vyhlásil, že Izrael dôrazne odmieta toto rozhodnutie.
Kallasová minulý týždeň povedala, že EÚ po výzvach viacerých členských štátov preskúma možnosti obmedzenia obchodu s izraelskými osadami. Okrem toho poznamenala, že niekoľko členských krajín navrhlo sankcie aj voči izraelskému ministrovi národnej bezpečnosti Itamarovi Ben Gvirovi. Výzvy na ich zavedenie sa zintenzívnili po tom, ako Ben Gvir na sociálnych sieťach zverejnil video, na ktorom sa vysmieva aktivistom z flotily s humanitárnou pomocou smerujúcej do Pásma Gazy.
„Nedávno bolo zverejnené, že počas svojej návštevy v Mexiku prirovnala Izrael k rasistickému režimu apartheidu, ktorý kedysi existoval v Juhoafrickej republike,“ napísal Saar. „Preto ako minister zahraničných vecí Izraelského štátu nemám inú možnosť, než prerušiť všetky kontakty s pani Kallasovou, kým neodvolá svoje krivé obvinenie pripomínajúce povery o rituálnych vraždách adresované jedinému židovskému štátu na svete, ktorý je zároveň jediným demokratickým štátom na Blízkom východe,“ dodal.
Šéf izraelskej diplomacie vo svojom príspevku tvrdí, že Kallasová už nejaký čas „vystupuje voči Izraelskému štátu posadnuto a očividne nespravodlivo“.
Saar zároveň vyjadril vďaku „mnohým“ európskym predstaviteľom, ktorí odsúdili „závažný výrok“ Kallasovej. Do dnešného dňa podľa neho šéfka diplomacie Únie tieto slová nepoprela, nevysvetlila a ani nijak nereagovala.
Následne Saar zverejnil príspevky z iných účtov na X, ktoré spomínajú správu portálu Euractiv z 12. júna. V tej sú citovaní nemenovaní predstavitelia a diplomati, ktorí tvrdia, že Kallasová počas návštevy Mexika prirovnala zaobchádzanie Izraela s Palestínčanmi v Pásme Gazy a na Západnom brehu Jordánu s politikou v Juhoafrickej republike v časoch apartheidu.
Kallasová medzičasom reagovala na príspevok izraelského ministra, keď na sieti X napísala, že si váži dialóg s Izraelom a vzájomnú komunikáciu. Podľa jej slov je pripravená pokračovať v tomto duchu s rešpektom a konštruktívne.
„Dialóg je základom diplomacie, najmä keď vznikajú rozdielne názory. EÚ je vždy odhodlaná udržiavať konštruktívne vzťahy s Izraelom,“ uviedla.
Šéfka diplomacie EÚ tiež dodala, že jedinou vestou na dosiahnutie mieru na Blízkom východe je dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskej otázky. „EÚ odsúdila nelegálne izraelské osady na Západnom brehu Jordánu, ktoré čoraz viac sťažujú dosiahnutie tohto cieľa“. To je podľa nej postoj Únie.
Agentúra Reuters pripomína, že EÚ kritizuje rozširovanie izraelských osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu. V máji preto uvalila sankcie na tri osoby a štyri subjekty zodpovedné za „vážne a systematické porušovanie ľudských práv voči Palestínčanom na Západnom brehu Jordánu“. Saar v tom čase vyhlásil, že Izrael dôrazne odmieta toto rozhodnutie.
Kallasová minulý týždeň povedala, že EÚ po výzvach viacerých členských štátov preskúma možnosti obmedzenia obchodu s izraelskými osadami. Okrem toho poznamenala, že niekoľko členských krajín navrhlo sankcie aj voči izraelskému ministrovi národnej bezpečnosti Itamarovi Ben Gvirovi. Výzvy na ich zavedenie sa zintenzívnili po tom, ako Ben Gvir na sociálnych sieťach zverejnil video, na ktorom sa vysmieva aktivistom z flotily s humanitárnou pomocou smerujúcej do Pásma Gazy.