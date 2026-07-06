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Saar: Rozpustenie orgánu Hamasu je trik s cieľom vyhnúť sa odzbrojeniu
Vedúci predstavitelia palestínskeho militantného hnutia Hamas v pondelok oznámili, že rozpustili svoj vládny orgán v Pásme Gazy.
Autor TASR
Tel Aviv 6. júla (TASR) - Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar v pondelok uviedol, že rozpustenie vládneho orgánu v Pásme Gazy zo strany palestínskeho militantného hnutia Hamas je „trik“ s cieľom vyhnúť sa odzbrojeniu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a príspevku Saara na sieti X.
„Zjavná ochota Hamasu 'urobiť miesto' pre technokratickú vládu má za cieľ zabrániť jeho vlastnému odzbrojeniu,“ napísal Saar. „Kým si Hamas ponechá svoje zbrane, bude každá civilná vláda, samozrejme, fungovať tak, ako diktuje Hamas,“ tvrdí.
Hamas sa podľa šéfa izraelskej diplomacie snaží v Pásme Gazy napodobniť „model“ libanonského militantného hnutia Hizballáh: „technokratická správa by bola zodpovedná za zber odpadu a ďalšie komunálne služby, zatiaľ čo Hamas bude naďalej dominantnou vojenskou silou“. Tvrdí, že to by Hamasu umožnilo naďalej „utláčať palestínsky ľud v Gaze a zároveň pokračovať vo svojej džihádistickej vojne proti Izraelu“.
Saar dodal, že Izrael trvá na plnej implementácii plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho základnými princípmi, ktorými sú odzbrojenie Hamasu a všetkých ďalších „teroristických organizácií“ a úplnú demilitarizáciu Pásma Gazy.
Vedúci predstavitelia palestínskeho militantného hnutia Hamas v pondelok oznámili, že rozpustili svoj vládny orgán v Pásme Gazy. Urobili tak v súlade s dohodou o prímerí s Izraelom sprostredkovanou Spojenými štátmi.
Rozpustenie vládneho orgánu Hamasu umožní prevziať správu nad palestínskym územím Národnému výboru pre správu Gazy pod vedením bývalého námestníka ministra dopravy Palestínskej samosprávy Alího Šaáta. Výbor vznikol v januári na základe dohody o prímerí, avšak doteraz pôsobil mimo územia Pásma Gazy. Podľa AFP vstup členov výboru na toto čiastočne okupované územie Izrael doteraz nepovolil.
Vysoký predstaviteľ pre Pásmo Gazy v Rade mieru Nikolaj Mladenov privítal oznámenie Hamasu, ktoré podľa jeho slov zdôrazňuje dôležitosť úspešného dokončenia diskusií o pláne. Rada mieru zároveň uviedla, že palestínsky technokratický výbor poverený správou Pásma Gazy musí mať kontrolu nad všetkými zbraňami na tomto území.
„Zjavná ochota Hamasu 'urobiť miesto' pre technokratickú vládu má za cieľ zabrániť jeho vlastnému odzbrojeniu,“ napísal Saar. „Kým si Hamas ponechá svoje zbrane, bude každá civilná vláda, samozrejme, fungovať tak, ako diktuje Hamas,“ tvrdí.
Hamas sa podľa šéfa izraelskej diplomacie snaží v Pásme Gazy napodobniť „model“ libanonského militantného hnutia Hizballáh: „technokratická správa by bola zodpovedná za zber odpadu a ďalšie komunálne služby, zatiaľ čo Hamas bude naďalej dominantnou vojenskou silou“. Tvrdí, že to by Hamasu umožnilo naďalej „utláčať palestínsky ľud v Gaze a zároveň pokračovať vo svojej džihádistickej vojne proti Izraelu“.
Saar dodal, že Izrael trvá na plnej implementácii plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho základnými princípmi, ktorými sú odzbrojenie Hamasu a všetkých ďalších „teroristických organizácií“ a úplnú demilitarizáciu Pásma Gazy.
Vedúci predstavitelia palestínskeho militantného hnutia Hamas v pondelok oznámili, že rozpustili svoj vládny orgán v Pásme Gazy. Urobili tak v súlade s dohodou o prímerí s Izraelom sprostredkovanou Spojenými štátmi.
Rozpustenie vládneho orgánu Hamasu umožní prevziať správu nad palestínskym územím Národnému výboru pre správu Gazy pod vedením bývalého námestníka ministra dopravy Palestínskej samosprávy Alího Šaáta. Výbor vznikol v januári na základe dohody o prímerí, avšak doteraz pôsobil mimo územia Pásma Gazy. Podľa AFP vstup členov výboru na toto čiastočne okupované územie Izrael doteraz nepovolil.
Vysoký predstaviteľ pre Pásmo Gazy v Rade mieru Nikolaj Mladenov privítal oznámenie Hamasu, ktoré podľa jeho slov zdôrazňuje dôležitosť úspešného dokončenia diskusií o pláne. Rada mieru zároveň uviedla, že palestínsky technokratický výbor poverený správou Pásma Gazy musí mať kontrolu nad všetkými zbraňami na tomto území.