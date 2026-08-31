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Saar: Sánchez klame, keď tvrdí, že fámy o Ceute sa šírili aj z Izraela
Šéf izraelskej diplomacie dodal, že „pokračujúce šírenie hanlivých lží neodvedie pozornosť od hanebného zlyhania Sáncheza pri riadení krajiny“.
Autor TASR
Tel Aviv 31. augusta (TASR) - Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar v pondelok obvinil španielskeho premiéra Pedra Sáncheza zo šírenia „hanebných klamstiev“. Reagoval tak na jeho tvrdenie, že z účtov na sociálnych sieťach spojených s Ruskom aj Izraelom sa šírili fámy a dezinformácie v súvislosti s prílevom migrantov z Maroka do španielskej exklávy Ceuta. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Dnes v jeho rozhovore pre (rozhlasovú stanicu) Cadena SER opäť klamal a prekvapivo obvinil Izrael zo šírenia zavádzajúcich informácií o udalostiach v Ceute. To je hanebná lož,“ napísal Saar na sieti X na adresu predsedu španielskej vlády.
Šéf izraelskej diplomacie dodal, že „pokračujúce šírenie hanlivých lží neodvedie pozornosť od hanebného zlyhania Sáncheza pri riadení krajiny“.
Španielsky premiér v pondelok vylúčil zodpovednosť marockých úradov za prílev viac než 72.000 migrantov, ktorí koncom júla dorazili do španielskej exklávy Ceuta.
Zároveň odsúdil nepravdivé informácie, ktoré sa v súvislosti s prílevom migrantov šírili. „Po 30. a 31. júli sa šírili fámy a dezinformácie z účtov na sociálnych sieťach spojených s Ruskom aj Izraelom, ako aj s medzinárodnou krajnou pravicou, ktorá migráciu vždy využíva nielen na útoky proti Španielsku, ale aj na útoky proti Európe usilujúc o jej rozdelenie,“ vyhlásil Sánchez v rozhovore.
Podľa šéfa španielskej vlády aj prieskum Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (EEAS) naznačuje, že ruské a izraelské účty stáli za šírením dezinformácií.
Tieto dve krajiny podľa Sáncheza využili krízu v Ceute na kritizovanie Madridu z dôvodu ich nespokojnosti s jeho postojom voči vojnám na Ukrajine a v Pásme Gazy. Agentúra Reuters konštatuje, že Sánchez neposkytol žiadne ďalšie podrobnosti o dôkazoch, ktoré má o zapojení Ruska a Izraela.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok Sánchezove tvrdenia voči zapojeniu Ruska odmietol.
„Dnes v jeho rozhovore pre (rozhlasovú stanicu) Cadena SER opäť klamal a prekvapivo obvinil Izrael zo šírenia zavádzajúcich informácií o udalostiach v Ceute. To je hanebná lož,“ napísal Saar na sieti X na adresu predsedu španielskej vlády.
Šéf izraelskej diplomacie dodal, že „pokračujúce šírenie hanlivých lží neodvedie pozornosť od hanebného zlyhania Sáncheza pri riadení krajiny“.
Španielsky premiér v pondelok vylúčil zodpovednosť marockých úradov za prílev viac než 72.000 migrantov, ktorí koncom júla dorazili do španielskej exklávy Ceuta.
Zároveň odsúdil nepravdivé informácie, ktoré sa v súvislosti s prílevom migrantov šírili. „Po 30. a 31. júli sa šírili fámy a dezinformácie z účtov na sociálnych sieťach spojených s Ruskom aj Izraelom, ako aj s medzinárodnou krajnou pravicou, ktorá migráciu vždy využíva nielen na útoky proti Španielsku, ale aj na útoky proti Európe usilujúc o jej rozdelenie,“ vyhlásil Sánchez v rozhovore.
Podľa šéfa španielskej vlády aj prieskum Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (EEAS) naznačuje, že ruské a izraelské účty stáli za šírením dezinformácií.
Tieto dve krajiny podľa Sáncheza využili krízu v Ceute na kritizovanie Madridu z dôvodu ich nespokojnosti s jeho postojom voči vojnám na Ukrajine a v Pásme Gazy. Agentúra Reuters konštatuje, že Sánchez neposkytol žiadne ďalšie podrobnosti o dôkazoch, ktoré má o zapojení Ruska a Izraela.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok Sánchezove tvrdenia voči zapojeniu Ruska odmietol.