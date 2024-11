Sa'ar: Testom dohody o prímerí s Libanonom bude jej uplatnenie v praxi

Jeruzalem 25. novembra (TASR) - Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Sa'ar v pondelok vyhlásil, že akákoľvek dohoda o prímerí s Libanonom bude závisieť od implementácie dohody o odzbrojení proiránskeho militantného hnutia Hizballáh a o vytesnení jeho jednotiek ďaleko od hraníc s Izraelom. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Vo svojom príhovore v parlamente Sa'ar objasnil, že testom pre plnenie akejkoľvek dohody bude praktická implementácia jej dvoch hlavných bodov: prvým je zabrániť Hizballáhu presúvať sa na juh, za rieku Lítání, a druhým zabrániť mu na celom území Libanonu v preskupení jeho jednotiek a ich vyzbrojeniu.



Podľa viacerých medializovaných správ z nedele večera Izrael v zásade súhlasil s prímerím s Hizballáhom v Libanone a premiér Benjamin Netanjahu teraz pracuje na tom, ako ho predstaviť izraelskej verejnosti, podotkol denník The Times of Israel (TOI).



Izraelská verejnoprávna televízia KAN na margo toho objasnila, že Netanjahu chce tento plán na prímerie "predať" verejnosti nie ako kompromis, ale ako prínos pre Izrael.



Netanjahuov krajne pravicový spojenec, minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir, v pondelok v statuse na sieti X - citovanom libanonským denníkom L'Orient-Le Jour - zasa vyjadril názor, že dohoda o prímerí v Libanone, o ktorej sa v súčasnosti diskutuje, by bola "veľkou chybou" a "premeškanou historickou príležitosťou na vykorenenie Hizballáhu".



Zo správ izraelských médií - TV KAN, webov Ynet a Haarec, ktoré sa odvolávali na predstaviteľov Jeruzalema, Washingtonu a Bejrútu, - vyplýva, že schválenie návrhu nie je konečné a treba vyriešiť ešte niekoľko problémov. Jeruzalem však odobril hlavné princípy návrhu. Podľa webu Ynet bol o pláne informovaný i Libanon.



Denník Haarec objasnil, že návrh bude zahŕňať tri fázy: prímerie, po ktorom Hizballáh stiahne svoje sily z oblasti ležiacej severne od rieky Lítání; izraelské jednotky odídu z južného Libanonu; začnú sa izraelsko-libanonské rokovania o vymedzení sporných pohraničných oblastí.



TOI dodal, že monitorovať prímerie bude medzinárodný orgán pod vedením USA. Denník tiež uviedol, že Izrael očakáva, že dostane z Washingtonu list potvrdzujúci jeho právo konať vojensky, ak Hizballáh poruší podmienky prímeria bez zásahu libanonských a medzinárodných síl.



Podľa viacerých správ izraelských médií osobitný vyslanec USA Amos Hochstein cez víkend v rozhovore s izraelskými predstaviteľmi upozornil, že toto je ich posledná šanca pokročiť s dohodou. Varoval, že ak ju neprijmú, on sám sa vzdá svojho úsilia a Izrael a Hizballáh musia počkať, kým sa v januári ujme úradu nastupujúci prezident Donald Trump.



Izrael podniká od 23. septembra na území Libanonu masívne útoky proti Hizballáhu, ktorý po útoku palestínskeho hnutia Hamas na juh Izraela zo 7. októbra 2023 otvoril "podporný front" pre Hamas, ktorý má podobu odpaľovania rakiet na lokality na severe Izraela. Izraelská armáda od 30. septembra podniká do južného Libanonu aj pozemné vpády.