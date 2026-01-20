< sekcia Zahraničie
Saar v Prahe: Vzťahy ČR a Izraela sa môžu dostať na novú úroveň
Pred Černínskym palácom, sídlom ministerstva zahraničných vecí, protestovali v pondelok ráno desiatky demonštrantov s palestínskymi vlajkami.
Autor TASR
Praha 20. januára (TASR) - Vzťahy Česka a Izraela by sa podľa izraelského ministra zahraničných vecí Gideona Saara mohli s novou českou vládou pod vedením Andreja Babiša dostať na novú úroveň. Povedal to v utorok po rokovaní so šéfom českej diplomacie Petrom Macinkom. Ocenil historické priateľstvo s Českom a tiež to, že sa ČR prikláňa k tomu, aby EÚ označila iránske Revolučné gardy za teroristickú organizáciu. Macinka podotkol, že tradičné priateľstvo krajín sa ešte posilní. Na to, aby sa zlepšila humanitárna situácia v Pásme Gazy, je podľa neho potrebné odzbrojiť Hamas, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Kontinuita tradičného českého priateľstva s Izraelom určite pokračuje, bude sa posilňovať. Máme mnoho spoločných postojov,“ vyhlásil v úvode spoločnej tlačovej konferencie český minister. Zároveň dodal, že pri príležitosti Saarovej návštevy predĺžil mandát českého splnomocnenca pre otázky holokaustu a náboženskej slobody, ktorý vraj jeho predchodca Jan Lipavský nepredĺžil. „Navyše, keď tu spoza okien počúvame, ako nám tu silnie antisemitizmus, tak tento splnomocnenec dostal nový mandát, a to boj s antisemitizmom. Je to pre nás dôležitá vec a je to aj odpoveď na to, čo sa dnes deje v ČR a vo svete,“ povedal Macinka s odkazom na demonštrantov s palestínskymi vlajkami pred budovou ministerstva.
Na otázku, či je ČR pripravená pomôcť v súvislosti s humanitárnou situáciou v Pásme Gazy, Macinka odpovedal, že najdôležitejším vkladom na to, aby sa situácia zlepšila, je prímerie. A na to, aby mohlo pokračovať a situácia sa zlepšila ešte viac, musí dôjsť k odzbrojeniu Hamasu.
Na otázku o možnom presune českého veľvyslanectva z Tel Avivu do Jeruzalema Macinka odpovedal, že ide o jeho osobnú prioritu. Podotkol, že vo funkcii je len mesiac vrátane vianočných sviatkov a keďže ide o komplikovanú záležitosť, je treba viac času. „Ale môj osobný postoj je, že by sme to mali urobiť. Ale za mesiac tu veľký posun nie je,“ dodal Macinka.
Česko je podľa Saara pre Izrael jedným z najlepších priateľov a spojencov v Európe a vo svete, najmä po udalostiach z októbra 2023. „Verím, že pod novou vládou môžeme tieto vzťahy preniesť na ďalšiu úroveň a ešte ich prehĺbiť.. Chceme posilniť naše partnerstvo v mnohých oblastiach vrátane zdravotníctva či bezpečnosti,“ uviedol Saar a ocenil, že Macinka podpísal predĺženie mandátu splnomocnencovi pre otázky holokaustu.
Šéf izraelskej diplomacie hovoril tiež o situácii na Blízkom východe a v Iráne. Miestny režim označil za najnebezpečnejší na svete, lebo podľa jeho slov kultivuje a financuje sieť teroristických organizácií. „Apelujem na EÚ, aby odpovedala na volanie iránskeho ľudu a iránske Revolučné gardy nazvala teroristickou organizáciou, lebo iránsky režim predstavuje obrovskú hrozbu pre globálnu aj regionálnu stabilitu,“ zdôraznil Saar a ocenil, že ČR apel na EÚ podporuje.
Pred Černínskym palácom, sídlom ministerstva zahraničných vecí, protestovali v pondelok ráno desiatky demonštrantov s palestínskymi vlajkami. Kričali heslá ako „Free Palestine", „Macinku nechceme" alebo „Saara nechceme".
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Pred Černínskym palácom, sídlom ministerstva zahraničných vecí, protestovali v pondelok ráno desiatky demonštrantov s palestínskymi vlajkami. Kričali heslá ako „Free Palestine“, „Macinku nechceme“ alebo „Saara nechceme“.
