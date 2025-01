Saar: Vojna už mohla skončiť, prímerie je len dočasné

Tel Aviv 19. januára (TASR) - Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar v nedeľu po začiatku prímeria v Pásme Gazy vyhlásil, že vojna sa mohla skončiť už dávno, ak by Hamas "zložil zbrane". Počas tlačovej konferencie podotkol, že v súčasnosti ide iba o dočasné prímerie. Zároveň varoval, že ak Hamas zostane pri moci, nestabilita, ktorú spôsobuje na Blízkom východe, môže pretrvávať. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a stanice Sky News.



Saar uviedol, že dôvodom dohody o prímerí je "záväzok voči našim bratom a sestrám, ktorí sú už viac ako 15 mesiacov v zajatí". Hamas zadržiava približne 100 izraelských rukojemníkov, pričom sa predpokladá, že mnoho z nich je po smrti.



"Chcem objasniť, že Izrael je odhodlaný dosiahnuť všetky svoje vojnové ciele stanovené bezpečnostným kabinetom, čo zahŕňa návrat všetkých našich rukojemníkov a odstránenie Hamasu," uviedol šéf izraelskej diplomacie.



"Táto vojna sa mohla skončiť už dávno, ak by Hamas zložil zbrane a odovzdal našich rukojemníkov," dodal.



Minister pripustil, že Izraelu sa nepodarilo "zbaviť sa" Hamasu. Vyhlásil však, že Izrael dosiahol pokrok a zmenil Hamas "z teroristickej armády na partizánsku skupinu".



Izraelský minister trval na tom, že toto prímerie je len dočasné. Ak medzinárodné spoločenstvo chce dosiahnuť trvalé prímerie, musí to podľa neho zahŕňať zničenie Hamasu ako vojenskej moci a vládnucej entity v Pásme Gazy, píše AFP.



"Teoreticky ho (trvalé prímerie) môžeme dosiahnuť dohodou, ale o tom sa bude rokovať v budúcnosti počas prvej fázy (prímeria)," povedal izraelský minister a upresnil, že spomínané rokovania začnú po 16 dňoch prvej fázy prímeria.



Na otázku, či sa izraelská verejnosť obáva, že prímerie zlyhá, odpovedal, že postup do druhej fázy prímeria je podmienený vojnovými cieľmi Izraela.



Saar ďalej uviedol, že Izrael je odhodlaný prepustiť všetkých rukojemníkov "Je však jasné, že prechod z prvej fázy do druhej nie je automatický," povedal.



"Urobiť to automaticky znamená akceptovať priania a požiadavky Hamasu. Máme ciele, ktoré chceme dosiahnuť, a budeme o tom rokovať...v dobrej viere," pokračoval Saar.



Prímerie v Pásme Gazy vstúpilo do platnosti v nedeľu o 11.15 h miestneho času, takmer o tri hodiny neskôr, ako bolo plánované. Oneskorenie prímeria v nedeľu ráno oznámila kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua s odôvodnením, že Hamas neodovzdal zoznam rukojemníkov, ktorých v nedeľu popoludní prepustí. Palestínske hnutie uviedlo, že k oneskoreniu odovzdania zoznamu došlo pre "technické problémy". Po tom, čo Izrael obdržal zoznam rukojemníkov, oznámil začiatok prímeria, ktorý potvrdil aj Katar, jeden zo sprostredkovateľov dohody.