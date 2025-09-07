< sekcia Zahraničie
Saar: Vojna v Gaze môže skončiť, ak Hamas zloží zbrane
Tel Aviv 7. septembra (TASR) - Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar v nedeľu uviedol, že vojna v Pásme Gazy by mohla skončiť, ak by palestínske militantné hnutie Hamas prepustilo zvyšných rukojemníkov a zložilo zbrane. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Veľmi radi dosiahneme tento cieľ politickými prostriedkami,“ povedal šéf izraelskej diplomacie na tlačovej konferencii v Jeruzaleme.
Vysokopostavený člen Hamasu Básim Naím pre Reuters povedal, že militantná skupina nezloží svoje zbrane, ale prepustí všetkých rukojemníkov, ak bude Izrael súhlasiť s ukončením vojny a so stiahnutím svojich síl z Pásma Gazy. Reuters pripomína, že Hamas tento postoj zastáva dlhodobo.
Izrael minulý mesiac schválil plán vojensky obsadiť mesto Gaza a jeho sily zintenzívnili operácie v oblasti tohto mesta, kde za dva dni zničili dve výškové budovy. V noci na nedeľu izraelská armáda zasiahla aj budovu školy, v ktorej sa ukrývali vysídlení Palestínčania. Armáda tvrdí, že zasiahla militanta Hamasu a civilistov pred útokom vopred varovala. Izraelské sily „budú naďalej operovať proti teroristickým organizáciám v Pásme Gazy s cieľom odstrániť všetky hrozby pre izraelských civilistov,“ povedal hovorca armády.
Saar spoločne na tlačovej konferencii s dánskym ministrom zahraničných vecí Larsom Lokke Rasmussenom v nedeľu v Jeruzaleme oznámil, že Izrael a Dánsko plánujú zriadiť spoločný tím, ktorý bude hľadať nové spôsoby evakuácie pacientov z Pásma Gazy, informuje agentúra DPA.
„Verím, že vypracujeme niečo, čo je realizovateľné a čo bude mať skutočný vplyv,“ povedal Rasmussen.
Šéf dánskej diplomacie zároveň kritizoval predošlý prístup Izraela k tejto otázke. „Bolo by to samozrejme omnoho jednoduchšie, ak by ste povolili transport pacientov z Gazy do východného Jeruzalema, ale nemôžem vás k tomu prinútiť, hoci by to zachránilo mnoho životov,“ vyhlásil dánsky minister.
Dánsko tiež poskytlo podporu pri liečbe pacientov z Gazy na Izraelom okupovanom Západnom brehu Jordánu. Saar uviedol, že v súvislosti s touto otázkou existujú bezpečnostné obavy. Evakuácie pacientov z Pásma Gazy do iných krajín, ako napríklad arabských štátov, sú však podľa neho možné.
Rasmussen vyzdvihol silné vzťahy medzi Izraelom a Dánskom a vyjadril pochopenie pre právo Izraela na sebaobranu po útoku Hamasu, ktorý bol podľa neho najhorším útokom na židovskú komunitu od druhej svetovej vojny. Zároveň sa však dánsky minister opísal ako „priateľ, ktorý chce, aby (Izrael) zmenil smer“. Vyjadril obavy z humanitárnej katastrofy v Gaze ako aj z rozširovania osád na Západnom brehu Jordánu. Vyzval tiež na okamžité zastavenie vojny v palestínskej enkláve.
